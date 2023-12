Rozdíl mezi druhým a desátým celkem je pouhých pět bodů. „Je to velmi vyrovnané. Vyčnívá pouze rezerva Arsenalu Česká Lípa, jinak může každý porazit každého. To jsem v této soutěži dlouho nezažil. Říkal jsem od začátku, že to letos může být vyrovnané a očekávám podobný průběh i na jaře,“ řekl kouč.

To tu ještě nebylo! Nová Ves získala posilu ze slavného Dynama Kyjev

Jeho celek je reálně v boji o postup do A třídy. „Záleží na hráčích. Když vidím náš mančaft, mohlo by to být na postup. Máme ale špatnou tréninkovou morálku a obávám se, že to nedotáhneme. Trénujeme pouze jednou týdně, a to je na B třídu málo. Chceme hlavně držet krok do pátého místa a nemáme úplně ambici postupovat. Spíše si přejeme stabilizovat kádr,“ poodhalil Hetver.

Jenže statistiky mluví trochu jinak. „Většinou máme jaro lepší než podzim, tak uvidíme. Loni jsme skončili pátí se skóre 43:32. Letos máme po podzimu skóre 33:32, což znamená hodně inkasovaných gólů a je potřeba na tom zapracovat. Dostat 32 gólů ve 13 zápasech je hodně. Na druhou stranu máme lepší útok než loni. Otočilo se to. Vždy jsme měli lepší obrannou fázi a tentokrát máme útok na úrovni. Je to díky nadstandardním hráčům jako jsou David Řehák nebo Lukáš Čermák,“ přiznal trenér třetího celku tabulky.

Černý kůň B třídy? Nováček z Osečné! Základem je dobrá parta, ví Bergr

Před sezonou přišli o útočníka Tomáše Marxe, který odešel do Nové Vsi, ale s touto ztrátou si poradili. „Po pátém kole jsme si to vyhodnocovali a ne že by nám úplně chyběl. S Lukášem Čermákem jsou dobří kamarádi a spolupráce mezi nimi byla dobrá. Navíc je to gólový hráč, který se umí ve vápně trefit. Ale útok máme dobrý a nechybí nám. Spíše máme problém v defenzivě,“ pokrčil rameny.

Plány na zimu jsou tedy jasné. „Úkol číslo 1 je udržet kádr. Chtěli bychom maximálně jednoho až dva hráče. Máme široký kádr, ale kvalitou to není úplně tak, jak bychom si předstvovali. Uvidíme, kdo se naskytne. Potřebujeme hráče do obranné fáze a gólmana, protože máme jen jednoho. Ze začátku se mu sice dařilo, ale pak také chvíli ne a možnost změny gólmana by také prospěla. Jenže sehnat v dnešní době brankáře je těžké,“ uvědomuje si Jaromír Hetver.