„Věděli jsme, že nás nebude čekat nic jedoduchého, což se během zápasu potvrdilo. Do začátku jsme nastoupili s mírně obměněnou sestavou, ale rozhodně nám to nebránilo hrát aktivně. Utkání však bylo spíše bojem uprostřed hřiště a moc šancí si nevytvořil ani jeden tým. Když už se objevilo pár nadějných pokusů na naší straně, přišla 38. minuta a úvodní gól domácích. Branka nás nepoložila a ještě do přestávky jsme se párkrát dostali do vápna soupeře. Skórovat jsme však nedokázali,“ smutnil Aleš Kotek.