Jablonné se proti nováčkovi nadřelo. Osečná spílá rozhodčímu

Domácí Jablonné přivítalo nováčka z Osečné a asi nikdo z týmu nečekal, jak těžká práce to bude. Hosté se dostali do vedení ve 12. minutě, za pět minut bylo srovnáno. Zdálo se, že favorit v novém ročníku poprvé ztratí, ale v 88. minutě překlopil stav utkání na svou stranu a připsal si třetí vítězství. „Závěr nám opět vyšel na jedničku. Musím tým pochválit, že maká do poslední minuty,“ pravil spokojeně trenér Aleš Kotek.

Fotbalisté Jablonného (bílo-zelená) doma porazili Osečnou 2:1. | Foto: Jiří Dozorec

„Musím říct, že každý nováček v B třídě, se kterým jsme zatím hráli, má svou kvalitu. Tým z Osečné se u nás předvedl ve velmi dobrém světle. Týmový výkon podpořil výborný gólman a rozhodně jsme to neměli jednoduché," překvapilo domácího lodivoda. Ten neskrýval rozčarování z vývoje utkání. „Do zápasu jsme naskočili plní elánu a odhodlání dojít si pro tři body, ale soupeř nás zaskočil hned ve 12. minutě, kdy se po hezké brance ujal vedení. Nám se naštěstí povedlo brzy srovnat, už v 17. minutě našel krásnou kolmicí David Řehák Filipa Čermáka a bylo vyrovnáno. Dařilo se nám být více na míči a tím jsme si vytvářeli další gólové šance, ale nebyli jsme produktivní v koncovce. Do kabin se tedy odcházelo za nerozhodného stavu," popisoval sled událostí v čase. Ani start po přestávce nebyl ideální. „Začátek druhé půle nám moc nevyšel a soupeř byl v této fázi lepší. Nechtělo se nám běhat a dostávali jsme se pod tlak. Postupem času jsme se ale dostali zpět do hry a přicházely další šance. Škoda jen nepřesného zakončení. Už jsem se smiřoval s remízou, ale přišla 88. minuta, střela Davida Řeháka, kterou hostující brankář neudržel rychlonohý Lukáš Čermák rozhodl o vítězství," viditelně si Kotek oddychl. Zbytek utkání už si jeho svěřenci zkušeně pohlídali. „Závěr nám opět vyšel na jedničku. Musím tým pochválit, že maká do poslední minuty. Děkuji také divákům, kteří opět dorazili v hojném počtu a skvěle fandili," uzavřel své hodnocení. Hostujícího trenéra potěšil výkon jeho mužstva, hlavně pak brankáře. „Povedlo se nám jít brzy do vedení po hezkém gólu, kdy Švec přeloboval brankáře. Bohužel jsme ale dlouho nevedli a po pár minutách bylo opět srovnáno. Dlouho jsme drželi stav 1:1 i díky brankáři, který chytil minimálně čtyři tutovky. Bohužel v závěru přišla nešťastná situace, kdy měl náš gólman balon skoro pod rukavicí, ale domácí útočník ho dokázal vypíchnout a skóroval do prázdné brány," smutnil Miroslav Bergr. Ztráta bodů v posledních minutách vždy bolí více. „Taková porážka mrzí. Někdy v 70. minutě jsem říkal, že utkání může rozhodnout jedna chyba, a to se taky stalo. Bylo to o štěstí. Zápas byl vyrovnaný na obě dvě strany. Nebyl pohledný, ale bojovný a celkem férový," hodnotil kouč Osečné. Na zápase se mu však nelíbil výkon hlavního rozhodčího, teprve devatenáctiletého Matyáše Saidla. „Rozhodčí totálně nezvládl utkání. I delegát vypadal naštvaně, když to řeknu slušně. Po zápase jsem s ním mluvil a v mnoha ohledech mi dal za pravdu. Byly tam tři situace, kdy jsme měli kopat jasně přímý volný kop, nepískl ani jednu. Měla tam být nejspíš i červená karta. Náš hráč šel sám na bránu a těsně za velkým vápnem byl zezadu povalen soupeřem, jenže vyloučen nebyl. Kvůli kontroverzním rozhodnutím byl zápas poměrně vyhrocený a rozhádaný," mrzelo Bergra.

