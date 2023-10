„První poločas byl z naší strany katastrofální. Chybělo nám úplně vše - nasazení, bojovnost i rozehra. Jediné, co nám šlo výborně, bylo diskutování s rozhodčím. Soupeř hrál velice dobře, byl silný na balonu a vytvářel si šance. Jednu z nich dokázal využít ve 12. minutě a jít do vedení. My byli bezzubí, navíc ve 35. minutě jsme šli do deseti po faulu, který sice možná nebyl, ale následná reakce našeho hráče byla zbytečná a po druhé žluté kartě za řeči mazal do sprch,“ kroutil hlavou Aleš Kotek, trenér Jablonného.

V šatně bylo o přestávce rušno. „O poločase jsem v kabině hodně zvýšil hlas a nabádal kluky, že takhle tedy ne! Do druhé půle jsme udělali dvě změny v sestavě a naše hra se otočila o 180 stupňů. V oslabení začali kluci bojovat a lítat po hřišti, s čímž přišly konečně i šance. V 55. minutě zahrál David Řehák standardku tak šikovně, že zapadl do branky a bylo srovnáno. V této fázi hry jsme byli opravdu dominantní, za což jsme byli odměněni v 62. minutě, kdy nás po centru z levé strany poslal David Řehák krásnou hlavou do vedení. Chvíli na to se ve vápně zorientoval Lukáš Čermák a zvýšil na konečných 3:1,“ pochvaloval si kouč.

Hosté se ani v přesile nezmohli na odpověď. „Do konce zápasu jsme si ještě vytvořili několik šancí a zejména dalekonosná střela Filipa Čermáka nebo dvě tutovky Martina Černého měly skončit gólem. Za druhý poločas jsem na kluky pyšný, protože co předvedli v deseti lidech, to se jen tak nevidí. Na závěr chci opět poděkovat našim divákům, kteří byli opět úžasní a při zápase nám jejich podpora moc pomohla,“ chválil Kotek fanoušky.

Nové Město slaví druhou výhru. Po fiasku důležitá, oddechl si Jalovičár

Hostům vyšel vstup do zápasu. „Prvních deset minut jsme na soupeře vlétli a měli tři tutovky, jenže proměnili jen jednu. Dvakrát jsme šli sami na gólmana, ale netrefili ani bránu. Až třetí šance skončila gólem. Poté se hrálo spíše po vápna a vyvrcholilo to červenou kartou pro soupeře za řeči. Bylo to na druhé straně hřiště, takže ani nevím, co tam padlo,“ pravil trenér Martin Kverka.

Místo toho, aby v přesile soupeře dorazili, nechali ho hrát. „Po červené kartě jsme úplně přestali hrát. Jablonné hrálo tvrdě, párkrát přiostřilo v souboji a naši kluci už pak do soubojů radši nechodili a vyhýbali se jim. O poločae jsem říkal v kabině, že musíme dát za každou cenu druhý gól, abychom měli polštář. Počítal jsem s tím, že budou létat dlouhé míče do vápna, kde soupeř bude přiostřovat, rozhodčí možná kompenzovat vyloučení a nedostaneme se za půlku,“ popsal kouč své poločasové myšlenky.

A přesně to se také stalo. „Nastoupili jsme do druhé půle a asi po pěti minutách měli obrovskou šanci, kdy Voborník byl dva metry před bránou a měl čas. Místo aby si zpracoval centr, snažil se střílet z jedničky a balon se mu zamotal pod nohy. Tím to z naší strany skončilo. Jablonné prostřídalo, hrálo nakopáváné míče do vápna, kde vyhrávalo souboje. Na 1:1 srovnal Řehák z trestňáku. Další gól jsme dostali opět po prohraném souboji a třetí gól jsme prohráli asi tři souboje uprostřed hřiště a Čermák šel sám na bránu,“ nechápal.

S výkonem ve druhém poločase byl evidentně nespokojen. „Předvedli jsme hrozný výkon a je to velké zklamání. Doplácíme na zranění zkušených hráčů, jako jsou Dobiaš, Lanc či Čupr. Už třetí zápas nemám ani jednoho a je to těžké. Zkušenosti chybí. V sobotu už snad bude alespoň Čupr,“ vyhlíží Kverka navrát exligového fotbalisty.