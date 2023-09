Jablonné sráží nízká produktivita. „Nám se v utkáních od druhého kola opakuje, že nedáváme góly, což nás ubíjí. Za první poločas jdeme čtyřikrát sami na brankáře a nic neproměníme. Soupeř má dvě šance a dá dva góly. Do kabin jsme tak šli za stavu 0:2,“ kroutil hlavou jeden z hráčů pátého celku tabulky.

Také ve druhém poločase měli šance. „Po přestávce jsme do nich bušili, ale v 75. minutě dostali třetí gól a sesypali jsme se. Pak už to bylo buď a nebo. Naši klíčový hráči nejsou v takové pohodě a nejde jim to tolik. S Arsenalem jsme hráli poměrně vyrovnanou partii, ale když nedáme góly, nemůžeme pomýšlet na body. Čeká nás doma Rovensko, které neznám, tak uvidíme,“ očekává Hetver následující zápas.

V souboji o čelo tabulky uspěl Pěnčín. Rozstání padlo podruhé v řadě

To nováček západní B třídy zažívá parádní vstup do soutěže, když vyhrál čtyři ze čtyř zápasů. „Takový start do soutěže jsme rozhodně nečekali, je to snové. Ale každý zápas je jiný, můžeme někde klopýtnout a vše může být jinak. Postup? O tom se nebavíme,“ rázně odmítl trenér rezervního mužstva Arsenalu Česká Lípa Tomáš Kucr.

Také on uznal, že výsledek příliš neodpovídá realitě. „Dlouho to nebyl vůbec lehký zápas. Jablonné dalo tyčku a mělo další šance. My jsme navíc od 69. minuty hráli po vyloučení Kapitána o deseti. Závěr ale kluci zvládli bravurně a odevzdanému soupeři dali dalších pět branek,“ pochvaloval si kouč.