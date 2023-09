„Byla to škoda, mohli jsme vyhrát. Mnoho šancí jsme neproměnili, penaltu ke konci nedali…se z toho zblázním. Dali jsme dvě břevna, ke konci měli tlak, ze kterého byla penalta, ale Našťa bohužel přestřelil. Hodně přestřelil. Letělo to snad osm metrů nad, že balon přeletěl i síť za bránou,“ usmál se Miroslav Bergr s nadhledem.

Do zápasu jeho celek nevstoupil vůbec dobře. „Hned ve druhé minutě udělal hrubou chybu náš obránce, kdy chtěl dát brankáři malou domů, ale slabou razancí poslal do šance jejich útočníka, který skóroval. Soupeře jsme ale přehrávali, byli lepší a více na balonu. Myslím, že docela koukali a čekali, že to bude jednodušší. Škoda té minely, bod bychom si zasloužili všema deseti,“ myslí si kouč.

I přes prohru má ale pro své svěřence jen slova chvály. „Na kluky jsem ale hrdý. Hráli skvěle, vytvářeli si krásné gólovky, dali pěkné branky. Věděl jsem, že to v Hodkovicích nebude jednoduché, protože jsou lídři tabulky, ale měli jsme na ně. Jsem spokojený,“ uzavřel své hodnocení.