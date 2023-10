„Byl to dobrý fotbal z obou stran. Měli jsme dobrý nástup do zápasu, kdy jsme se ujali brzy vedení po krásné střele o tyč z kopačky Lukáše Suka. Poté domácí vyrovnali po pěkné kombinační akci a vzápětí přidali druhý gól. Ještě do poločasu se nám ale podařilo vyrovnat na 2:2,“ komentoval průběh prvního poločasu David Jalovičár.