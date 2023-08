Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

I v Doksech bylo velké horko. „Ze začátku to bylo opravdu vyrovnané. Domácí nastřelili tyč, my břevno. Po gólu už to pro nás bylo lepší. Ve velkém vedru nebyla úroveň hry nějak skvělá. Bylo to znát na obou mužstvech a nedalo se v tom příliš běhat. Spíše to byl upracovaný zápas,“ hodnotil Maťátko.

Všech pět gólů Nové Vsi zatím vstřelil jediný hráč. „S Tomášem Marxem můžeme být spokojení, je dobrý. Hodně toho ale ještě nepromění. Jsem zvědavý, až s ním nastoupí Radzi (Tomas Radzinevičius), jak to bude vypadat. Jsou typově podobní,“ zamyslel se předseda.

„Celkově se mladí hráči dobře zapracovali, jsou šikovní. Akorát jsou hubení a z každého souboje odletí, potřebovali by nabrat svalovou hmotu. Běžecky to ale zvládají dobře,“ vidí Maťátko prostory ke zlepšení.

Nová Ves má jako nováček po dvou utkáních čtyři body, a to není málo. „Se vstupem do soutěže jsme spokojení. Čekali jsme spíše, že vyhrajeme první zápas proti Cvikovu, kdy jsme byli daleko lepší. Tentokrát to bylo vyrovnanější, ale povedlo se nám zvítězit. V této soutěži je to vždy ošemetné. Byl jsem se například podívat na Doksy v Kamenici, kde dostali osm gólů, což mě překvapilo. Mají starší kádr a myslel jsem, že budou lepší. Někdy se to prostě nepovede,“ uzavřel.