První zápas v nové soutěži. To bylo pro oba celky stejné. Arsenal Česká Lípa přihlásil po postupu do ČFL svůj rezervní tým do B třídy západ. Do stejné soutěže postoupila z libereckého Okresního přeboru Osečná, která sice loni skončila třetí, ale protože Rynoltice se postupu vzdali, dostala šanci právě Osečná, která po dlouhém váhání s postupem souhlasila.

Arsenal Česká Lípa B (modrá) doma porazil Osečnou 4:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Do utkání jsme nastoupili dle našich představ. V nasazení, bojovností, rychlosti a již ve 4. minutě jsme šli do vedení, kdy se trefil Karel Kaňkovský. Brankou jsme byli nabuzení a chtěli přidat další, ale to se nám nedařilo. Šance jsme pálili jak na běžícím pásu. Koncovku jsme špatně řešili anebo nás vychytal soupeřův brankař. V poločase jsme měli vést rozhodně větším rozdílem,“ hodnotil první dějství domácí trenér Tomáš Kucr. Po pauze jeho svěřenci nepředváděli optimální výkon. „Druhý poločas jsme hodně polevili a hra se vyrovnala, soupeři se dokonce podařilo vyrovnat, a to po naší ztrátě na polovině hřiště, kdy šel následně soupeř do otevřené obrany. Nedařilo se nám překonat brankáře Osečné, chyběl klid v zakončení. Nakonec se nám výsledek podařilo upravit, když jsme během tří minut vstřelili hned tři branky. Konec zápasu jsme dohráli už v klidu. Spokojenost je pouze s výsledkem, s předvedenou hrou a zakončováním nikoliv,“ byl kritický lodivod rezervního celku Arsenalu Česká Lípa. Nová Ves si rozdělila body se Cvikovem. Jak to bylo s posilou z Vesce? Ani jeho protejšek nemohl být logicky spokojený. „Byl to hodně těžký první zápas. Soupeř má mnoho mladých kluků a zkušeného útočníka Karla Kaňkovského, který nám hodně zatápěl. Arsenal měl více ze hry, na brejky byl hodně těžký. Chvílemi jsme nestačili ani fyzicky. Do 75. minuty jsme se ale drželi výsledkem 1:1. V závěru přišly tři chyb v obraně, penalta a skončilo to 1:4,“ smutnil trenér Miroslav Bergr. Ten zjišťoval, s jakými hráči soupeř nastoupil. „Ptal jsem se trenérů Arsenalu, jestli měli v kádru někoho z A-týmu, ale bylo mi řečeno, že ne. Mezi ČFL a B třídou je tak obrovský rozdíl, že hráči z B-týmu se tam jen těžko dostanou,“ objasnil. Kladná slova si vysloužila také trojice řídící zápas. „Ještě musím pochválit rozhodčí. Dlouho jsem neviděl takto dobrý a stabilní výkon. Takové ať nám posílají na zápasy pořád. Byl jsem z nich nadšený,“ neskrýval Bergr radost. Tolik pozitivních slov už ale nemá ke stavu jeho kádru. „Příští víkend nás doma čekají Staré Splavy, které jsou taky nováčkem v soutěži. Mám ale tři zraněné hráče hned po prvním utkání. Uvidíme, jak to dopadne,“ není si vůbec jistý dalším zápasem s nováčkem z Českolipska.

