„Zápas proběhl tak, jak jsem tušil. Naše zimní příprava nebyla kvalitní, přesto nám všechno sedlo. V poločase jsme vedli 3:0 a bylo vlastně rozhodnuto. Hráli jsme to, co bychom hrát měli. Dobře jsme hráli 70 minut, pak jsme si výsledek zkušeně pohlídali,“ popisoval děj utkání Jan Broschinský, trenér domácího celku.

Podobně to viděl také vesecký předseda. „Přechod z umělé trávy na přírodní nám dělá problém. Domácí využívali své šance po našich chybách a třetí gól dali pěknou střelou z přímého kopu. My kdybychom hráli ještě další den, gól stejně nedáme. Za stavu 0:3 trefil Kašpar z přímého kopu spojnici, škoda. Soupeř totiž začal od 70. minuty fyzicky strádat, my převzali iniciativu a drželi více balon. Terén nám však dělal problém,“ zakroutil hlavou Josef Háza.

Ten také žehral na početnou marodku. „Sehráli jsme vyrovnané utkání, ale nepřizpůsobili jsme se terénu a kosí nás zranění. Hřiště nebylo špatné, ale takové těžší. Rezerva navíc hrála ve stejný čas v Rynolticích a měli jsme na střídání pouze dva hráče. Domácí naopak využili vše, co mohli,“ povzdechl si.

Oslabeného soupeře si všiml také kouč Žibřidic. „Je pravda, že Vesec nastoupil v oslabené sestavě, chybělo mu asi pět hráčů. Ale ani my nebyli kompletní. Myslím si, že rozhodly naše zkušenosti. Pochválil bych našeho 16letého brankáře Tadeáše Růžičku, který chytil minimálně tři góly. Musíme to teď potvrdit v Krásné Studánce. Pokud tam vyhrajeme, bude to dobrý vstup do jarní části. Pak by se nám lépe dýchalo,“ přeje si Broschinský.

Naopak Vesci přibyly další starosti. „Prohra mrzí o to víc, že to bylo právě se Žibřidicemi. Chtěli jsme mít dobrý start do jarní části, a to se nepovedlo. Přitom začátek utkání byl vyrovnaný, domácí se ani nehnali příliš dopředu a byli opatrní. Pak jsme udělali jednu chybu, druhou, třetí gól trefili z přímáku a najednou to bylo těžké. Přístup některých hráčů navíc nebyl to pravé ořechové. Chvílemi na nich byla vidět demotivace a přestože se snažili, nešlo to. Ne všichni hráli na svých postech a možná se to dalo vymyslet trochu jinak, ale to už je na nás, abychom si to rozebrali,“ uzavřel Háza.