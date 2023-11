„Nebyla to žádná sranda, jak to může vypadat při pohledu na výsledek. Upozorňoval jsem kluky, aby soupeře nepodcenili. Tím, že se jednalo o poslední zápas Žibřidic, dorazily v silnější sestavě. Navíc hřiště v Heřmanicích není příliš kvalitní. Je strašně tvrdé a je to spíše zelený koberec než umělá tráva,“ všiml si Lukáš Hodan, lodivod Pěnčína.

Favorit byl navíc ze začátku pod tlakem. „Soupeř na nás vlétl. Připravovali jsme se na jejich nejlepšího střelce Koubu, že bude hrát v útoku, ale on začal na křídle. Do útoku dali dvoumetrového Dancziho, na kterého hrál o hlavu menší kluk Mikula. Do toho se zranil Vojta Hurt, tak jsem udělal dvojité střídání. Hurt šel dolů kvůli zranění a Mikulu jsem obětoval a dal do hry vyššího hráče,“ vysvětloval brzká střídání už ve 20. minutě.

Branku však neinkasovali a postupně hru zlepšovali. „Prvních dvacet minut jsme se tedy spíše dostávali do hry a Žibřidice byly lepší. Se štěstím jsme ustáli také dva dlouhé auty. Po vystřídání jsme začali dostávat balon na zem a vyrovnali hru. Věřil jsem, že soupeře můžeme fyzicky přehrát a rozhodne první gól, což se nakonec také ukázalo. První branka v 64. minutě je zlomila a bylo hotovo. Valilo se to a přidali jsme další tři branky,“ oddechl si viditelně Hodan, jehož celek přezimuje na první příčce A třídy.

Vesec nemůže po další prohře přijít sudímu na jméno. Byl jsem zhnusen, řekl Háza

Naopak v Žibřidicích se už na zimní pauzu těšili, protože ze svého pohledu dopily podzimní kalich hořkosti až do dna. Před porážkou v dohrávce s pěnčínským lídrem, došlo k očekávané čtvrteční kontumaci zápasu se Studencem. Vedle administrativní porážky 0:3 musí SK Žibřidice zaplatit pokutu 7 000 korun.

„Neodjeli jsme, protože nás zůstalo asi jenom šest, ostatní hráči byli nemocní. Ne všichni však skončili na nemocenské, někteří si brali v práci dovolenou. Víte, jak to dneska je. Postih respektujeme a nebudeme se odvolávat,“ připomněl týden starý příběh žibřidický trenér Jan Broschinský, jehož tým slavil poslední výhru, zejména kvůli komplikovanému skládání sestavy, na konci září proti Semilům (3:1).

Ani v sobotním závěrečném klání na umělce v Heřmanicích nebyl jeho tým proti Pěnčínu tak daleko dobrému výsledku, jak napovídá prohra 0:4. „Řekl bych, že přes hodinu jsme hráli dobrý fotbal, vytvořili jsme si i dobré šance, ale nevyužili je a pak pustili soupeře po našich chybách do vedení. Najednou se nám ta hra zase sesypala, rozsekala… Dohráváme podzim tak, jak dohráváme. Budeme si muset sednout a říci si, co dál, aby se tyto problémy neopakovaly,“ dodal Broschinský, jenž měl opět málo hráčů a složitě skládal tým.