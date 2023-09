Zajímavostí je, že domácí potrápili dva brankáři. V základní sestavě soupeře nastoupil Ondřej Duleba, ve 41. minutě ho musel po zranění vystřídat Jan Jirák.

"Chudák jejich gólman chytil neuvěřitelnou ránu, pumelenici někam na krk. Byl otřesený, když bezmocně ležel, tak mi nebylo dobře a bylo mi ho líto. Snad bude brzy v pořádku. Brankáře museli střídat, ale oba chytali dobře," ocenil kouč vítězů soupeřovy opory.

Domácí dostal už ve 4. minutě do vedení jeden z nejlepších kanonýrů soutěže Jakub Kouba, ale kdo by si myslel, že tím dostal mužstvo do pohody, byl na omylu. "Nemohli jsme se za celou půlku, vlastně celý zápas, dostat do pohody. Nějaké šance jsme sice měli, ale mladý Duleba i pak starší Jirák nám to, jak už jsem říkal, znepříjemnili, příležitosti pochytali. My jsme hráli profesorský fotbal bez pohybu."

Po půlhodině hry navíc Krásná Studánka Jaroslavem Kadeřábkem vyrovnala na poločasových 1:1. "Po jedné z ojedinělých šancí se jí to povedlo a naše trápení pokračovalo. Ve druhé půli jsme sice byli zalezlí na jejich půlce, držení míče měli asi 80 procent, ale dostali jsme se jen po vápno. Byla tam nějaká křeč, špatná střelba, gólovky jsme neproměnili. Naštěstí rozhodla dvě minuty před koncem penalta Matěje Šorejse a v 93. minutě dal do prázdné brány po chybě brankáře opět Jakub Kouba.“

Broschinský musel konstatovat, že se jeho mužstvo na tři body strašně nadřelo. "Po sérii zápasů s mužstvy ze spodku tabulky nás čekají kvalitní soupeři, třeba nám to bude vyhovovat. Teď jedeme na nováčka na Mšeno, pak máme další těžký zápas doma Ruprechtice. Pokud se bude hrát na trávě na velkém hřišti, tak se na tem zápas docela těším. Jsem zvědavý, co nám dvě zmiňovaná nadcházející střetnutí ukáží," dodal žibřidický trenér.

Hosté byli i přes prohru poměrně spokojeni. „Kluci splnili, co jsme si řekli. Chtěli jsme hrát na brejky a na velkém hřišti se nám dařilo bránit v bloku. První gól jsme dostali po naší chybě, kdy jsme nedostoupili hráče u postranní čáry. Následně se balon po centru nešťastně odrazil a byla z toho branka,“ popisoval trenér Studánky situaci z úvodu utkání.

Jeho svěřence to však nepoložilo, spíše naopak. „Povedlo se nám vyrovnat krásným gólem po brejku přesně tak, jak jsme chtěli. Suk přihrál Nevečeřalovi, který našel Kadeřábka ve vápně a po střele pod břevno bylo srovnáno na 1:1. Poté Žibřidice přestaly hrát a byli jsme vyrovnaným soupeřem po celý zápas,“ pochvaloval si Radek Opočenský.

Poté zvážněl, když přišlo na řadu zranění mladého brankáře. „Utkání to ovlivnilo, dostal balonem do obličeje z bezprostřední blízkosti. Musel tak nastoupit náš druhý brankář, který není stoprocentně fit. Za stavu 1:1 pak ještě nastala situace, kdy soupeřův hráč skluzem fauloval našeho borce, když jsme šli do přečíslení a vůbec přitom neměl snahu hrát balon. Za nás jasná červená karta. Už jsme si zvykli, že nám rozhodčí nikde nepomůžou a spíše jdou proti nám. Pak slyšíme z lavičky Žibřidic: „Tak snad víš, komu máš pískat. Přeci domácím a ne hostům.“ To je smutné, ale nic s tím neuděláme,“ pokrčil kouč rameny.

Když už to vypadalo na cenný bod, byl proti jeho družstvu nařízen pokutový kop. „Nakonec rozhodla chyba v závěru, kdy si soupeř hodil míč dobře do vápna a kdybychom zůstali stát, penalta by nebyla. Berny to ale udělal chytře a šel si pro ni. Na bod jsme měli a zasloužili bychom si ho. Opět jsme v situaci, kdy máme zraněné zkušené hráče a jezdíme hrát s mladými. Ti však předvedli proti zkušenému mužstvu skvělý výkon a musím před nimi smeknout,“ uzavřel Opočenský.