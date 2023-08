Bílý Kostel hraje zápasy, které nejsou pro slabé povahy

Dvě utkání, dvakrát výsledek o gól, který padl vždy až na konci zápasu. V prvním kole to byla divoká přestřelka na domácím hřišti se Studencem, která nakonec skončila pro Bílý Kostel smutně, když v 89. minutě inkasoval rozhodující gól na 4:5. V Žibřidicích to bylo také o nervy. Kostel šel do kabin s dvougólovým vedením, ale domácí srovnali góly v 70. a 79. minutě. Hosté se ale nevzdali a proměněnou penaltou v 83. minutě rozhodli o svém vítězství.

Momentka z utkání Bílého Kostela na hřišti RUprechtic. | Foto: Miloslav Cihlář

Osobnost Deníku Šest gólů? To se mi ještě nikdy nepovedlo, hlásí kanonýr Lukáš Čermák Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ… Přečíst článek > „Bylo vedro, asi jako na každém hřišti. Začátek v 15:00 je 'super'. Naštěstí kolem hrací plochy byly kýble s vodou a domácí pustili kačenu, takže se kluci mohli osvěžit. Hřiště bylo navíc také dobré, změnilo se. Žibřidice udělaly novou závlahu a bylo to znát,“ pochválil hrací plochu předseda Bílého Kostela Roman Janáček, který si zároveň neodpustil ironickou, avšak logicky opodstatněnou poznámku o termínu zápasu. Pak už přešel k hodnocení samotného utkání. „V první půli jsme měli více ze hry, byli více v tlaku a vyplynuly z toho dvě branky. Za stavu 0:0 jsme mohli dát po rohovém kopu ještě jeden gól, ale domácí vykopli míč z brankové čáry. Žibřidice hrozily celý zápas hlavně ze standardních situací. Kdyby měly lepší koncovku, mohlo to být složitější. Ze hry tam z jejich strany nebylo nic, co bychom nedokázali podchytit,“ byl spokojený Janáček. Pěnčín vede A třídu. Pokud to bude takto šlapat, budeme hrát nahoře, říká trenér Po přestávce ale hosté postupně přestali být dominantní. „Ve druhém poločase se soupeř začal více tlačit dopředu a později z toho vznikla standardní situace. Po soubojích ve vápně dva jejich hráči zakřičeli a spadli, naši přestali hrát, ale jeden z domácích dohrál celou akci na zadní tyči a snížil na 2:1. U druhého gólu náš brankář vyběhl na hranici velkého vápna, ale uklouzl. Myslíme si, že míč pustil včas ještě ve vápně, ale rozhodčí to odpískal a z následného přímého kopu Žibřidice vyrovnaly,“ komentoval inkriminované momenty. Nakonec se však mohl radovat. „Oba dva mančafty chtěly vyhrát a hra se přesouvala z jedné strany na druhou. Nakonec jsme vybojovali penaltu, kdy náš hráč vypíchl balon obránci, který ho ve snaze odkopnout míč fauloval. Tomáš Studnička ji proměnil a zvítězili jsme 3:2,“ usmál se předseda.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu