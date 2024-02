Vesec sužuje velká marodka. „Z podzimu máme ještě asi pět hráčů zraněných, kteří trénují individuálně a dávají se dohromady. Některá zranění jsou dlouhodobá, ať už se jedná o kotníky nebo trhlinu ve svalu. Na návrat těchto hráčů do zápasu si ještě nějakou chvíli počkáme,“ vyhlíží netrpělivě vyprázdnění marodky.

Také tento liberecký celek se přihlásil do poháru. „Čeká nás pohár LKFS, kde se utkáme se Smržovkou, Doubím, Ruprechticemi a Krásnou Studánkou, který využijeme jako přípravná utkání. Pokud bychom nepostoupili dále, chceme sehrát ještě jeden zápas jako generálku před startem soutěže. Soupeře ale zatím domluveného nemáme,“ nechal se slyšet Háza.

Nové tváře zatím nejsou na obzoru. „Nějaké posily byly vyhlédnuté, ale nejspíš nic nedopadne. Pokud se někdo bude řešit, tak až v létě. Čekají nás tedy takové polozáchranářské práce. Chceme hlavně uzdravit kádr a aby nám do zápasů tolik nezasahovaly pracovní povinnosti. Jeden týden jsme byli schopni postavit velmi dobrou sestavu a další zápas sháněli sedm lidí do základu. B-tým sice hraje okresní přebor, ale rozdíl mezi touto soutěží a A-třídou je veliký. Vždy se jednalo o takový udržovací zápas,“ všiml si.

Ne vždy je to ale pravidlem. „Občas se ale stane překvapení. Jako když jsme jeli do Rychnova, kde jsme měli mladé kluky z B-týmu a remizovali tam 5:5. Vždy je to tak, jak to hráčům sedne a jestli mají ještě druhý zápas za B-tým,“ pravil předseda.