Přesto byl Jan Jirák s úvodním dějstvím poměrně spokojen. „První poločas jsme zvládli dobře. Kluci hráli tak, jak jsme si řekli. Trápí nás ale individuální chyby. Takticky je vše zvládnuté dobře, ale uděláme individuální chybu a prohráváme 0:1. Bohužel neumíme hrát, když prohráváme. Položili jsme se a vzápětí dostali druhý gól. To samé bylo v podstatě i ve druhém poločase, kdy jsme se snažili hrát, ale po chybě dostali třetí gól,“ nechápavě kroutil hlavou.

V týmu začínají cítit, že jim teče do bot. „Musíme vydržet do zimy a přivést nové lidi. Nevypadá to, že by se totiž měl někdo uzdravit, spíše naopak. Soutěž chceme určitě zachránit a hrát tak, aby to nějak vypadalo a mělo smysl. Musí se také změnit přístup některých kluků v tréninkové morálce,“ dodal.

Domácí trenér nebyl z výkonu svých svěřenců úplně nadšený. „Po celý zápas jsme byli lepším týmem. Hra však nebyla taková, jak bychom si představovali. Hodně jsme kazili přihrávky v útočné fázi a dlouho se nedostávali do žádných šancí. Až v závěru prvního poločasu jsme zpřesnili hru a dali dvě branky, což nejspíš rozhodlo. Góly před pauzou nám daly klid a druhý poločas jsme odehráli de facto stejným způsobem,“ hodnotil Miloš Linke.

Po přestávce se hra příliš nezměnila. „Opět jsme byli lepším týmem, ale kazili v kombinaci. Náhradníci pak zařídili třetí gól a byli jsme spokojeni s tím, jak hru oživili. Snad jsme potěšili diváky a povedlo se nám tak odčinit prohru v derby s Doubím. Se hrou nejsme tolik spokojení, ale s výsledkem ano,“ shrnul.