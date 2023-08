Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Do domácího utkání jsme poslal sestavu, která končila minulé kolo v Bílém Kostele. Myslel jsem si, že to bude lepší a budeme daleko nebezpečnější dopředu. Nicméně to byla chyba a po hrubých chybách v obraně jsme brzy prohrávali 0:2. Navíc jsme ještě v prvním poločase museli střídat kvůli zranění,“ litoval svého rozhodnutí Martin Hrubý.

Po přestávce se hra jeho mužstva zvedla. „Do druhé půle jsme poslali sestavu, jak jsme zvyklí hrát a naše hra se zlepšila. Soupeř měl v podstatě jediný rohový kop, ze kterého dal ale branku a rozhodl tím zápas. Hodnocení našeho výkonu ve druhém poločase je ale pozitivní. Vytvořili jsme si minimálně tři gólové šance. Když přistoupíme k utkání v Krásné Studánce v příštím kole tak, jako jsme přistoupili k druhému poločasu, věřím, že bychom ho měli zvládnout,“ doufá šéf lavičky.

Zářez ve Starých Splavech! Sudí utkání hrubě ovlivnil, zlobí se v Novém Městě

Na opačné straně panovala spokojenost. „Po domácí prohře s Pěnčínem jsme si v týdnu sedli a něco si vyříkali. Udělali jsme také změny v sestavě, například na pozici stopera se vrátil mladý Maršík po krátkém zranění a přineslo to ovoce. Mančaft zápas dobře odbojoval jak takticky, tak fyzicky a byli jsme lepší než domácí,“ liboval si předseda Josef Háza starší.

Na utkání má podobný názor jako domácí trenér. „První poločas jsme Studenec nepouštěli do šancí a sami jsme hrozili z rychlých brejků. Ze začátku jsme je ale nedokázali gólově zakončit. To se povedlo až ve 27. minutě a domácí to trochu rozhodilo. Dvě minuty na to jsme dali opět po rychlém brejku druhý gól,“ popisoval důležité situace utkání.

„Studenec nastoupil do druhé půle s větší vervou a snažil se snížit. Nás podržel brankář Berka, který předvedl velmi dobré zákroky. Po deseti minutách jsme se zkonsolidovali a začali hrozit ze standardních situací. Po rohovém kopu Kašpara zaznamenal náš třetí gól Háza, čímž jsme se uklidnili. Domácím se nakonec podařilo zkorigovat výsledek, ale zkušeným výkonem jsme drželi míč a nadále hrozili z brejků. V závěru si ještě hráč soupeře srazil centr do vlastní sítě a vyhráli jsme 4:1,“ řekl spokojeně předseda.