Jeho celek měl však od začátku otěže zápasu ve svých rukou. „Soupeř toho v utkání mnoho neměl. Hráli jsme vynikající fotbal, kde všichni hráči plnili to, na čem jsme se před zápasem domluvili. Byl to jeden ze zápasů, který nám naprosto sednul. To, co jsme chtěli hrát, jsme do puntíku přenesli na hřiště. Neudělali jsme závažnou chybu, hráli trpělivě a proměňovali šance,“ pochvaloval si Hrubý.

Jedna situace před začátkem utkání možná mohla ovlivnit jeho průběh. „Slyšel jsem, že se Rychnovu při rozcvičení zranil brankář a musel chytat hráč z pole, který na začátku udělali dvě chybičky a my šli do vedení 2:0. Na druhou stranu je udělal po našem tlaku, kdy jsme byli nahoře aktivní. Myslím si, že by stejné chyby udělal i stálý brankář,“ dodal.

„Zápas se odehrával pro nás v nevšední nedělní 16. hodinu. Areál ve Studenci a jeho diváci jsou na vysoké úrovni. Kvalitu však postrádala tvrdá a suchá hrací plocha. Tyto vlastnosti hřiště navíc s menšími rozměry předpovídaly nepříliš kombinační fotbal, naopak spíše nespočet vzdušných soubojů a tvrdou hru,“ začal s hodnocením trenér Ondřej Králíček.

Přiznal, že Rychnov od začátku tahal za kratši konec. „Studenec na nás vlétl od první minuty, nedokázali jsme se dostat do hry ani zakončení. Chybou stopera a brankáře jsme v 15. minutě prohrávali už 0:2. Přesnou střelou z dálky navíc navýšil skóre do poločasu na 3:0 Jandura,“ řekl k první půli zápasu kouč hostů.

Do druhého poločasu chtěl Rychnov vstoupit jinak, ale rozjetý Studenec pokračoval ve velkém tlaku. Během druhého poločasu navíc domácí nastřelili čtyřikrát brankovou konstrukci a dokázali přidat další tři branky. Na konečných 6:0 skóroval v poslední minutě zápasu Nosek. „Vybrali jsme si slabší chvilku, na druhou stranu Studenec hrál opravdu kompaktně, cíleně a důrazně. Ve všem jsme dnes byli druzí. Výsledek bohužel odpovídá průběhu utkání. Musíme se oklepat a připravit se lépe na příští zápas,“ má jasno Králíček.