„Zápas začal velmi opatrně z obou stran a soupeř byl možná prvních dvacet minut více na balónu. Ve 21. minutě otevřel skóre po odraženém balónu Tom Jandura, což nás trošku uklidnilo. O dvě minuty později po faulu na Matyáše Hrubého nařídil sudí penaltu, kterou tentýž hráč s přehledem uklidil do protipohybu brankáře. Do poločasu nám ještě udělal radost kapitán Jirka Povr, který z 25 metrů dobře nastavil svůj nárt a výstavní střelou poslal svůj tým do poločasového vedení 3:0,“ popisoval děj první půle domácí trenér Martin Hrubý.

Po přestávce se pokračovalo tak, jak se skončilo. „Ve druhém poločase jsme už byli daleko klidnější a měli hru naprosto pod kontrolou. Bylo to z naší strany velmi dobře takticky zvládnuté utkání, hráli jsme jako tým a v podstatě jsme splnili naše předzápasové představy. Soupeř byl již za stavu 3:0 trošku odevzdaný a v podstatě si za celý zápas nevytvořil jasnou brankovou příležitost,“ všiml si kouč špatné hry Studánky.

Naopak výkon jeho svěřenců se mu velmi zamlouval. „Obrana pracovala rozhodně lépe než v předchozích pohárových zápasech. Vyzdvihl bych hru mladého Míry Ježka, překvapil nás, jak suverénně celý zápas zvládnul. Tom Jandura po pěkných kombinacích se spoluhráči v 57. a 66. minutě dokonal svůj první hattrick v A-třídě. Závěrečný účet na 6:0 předložil soupeři pěknou střelou do šibenice Pepa Efenberk,“ pravil spokojeně.

První jarní zápas tak vyšel Studenci na jedničku. „Toto utkání pro nás bylo velice důležité. Chtěli jsme ho zvládnout, dobře vstoupit do jarní části a upevnit tak sebevědomí celého týmu. Snad v tom budeme pokračovat i příští týden na horké půdě ve Mšeně, které má v tabulce stejný počet bodů jako my,“ přál by si Hrubý.

To na druhé straně je rozhodně na čem pracovat. „Z naší strany skoro není co hodnotit. Nulová komunikace na hřišti, mnoho individuálních chyb plus dva výstavní góly soupeře ze třiceti metrů do šibenice a výsledek 0:6,“ pokrčil rameny Jan Jirák.

Ze začátku to tak hrozně nevypadalo, ale po inkasovaném gólu z pokutového kopu Studánka mentálně odešla. „Penalta byla naprosto jasná. Opět chyba v komunikaci. Nemluvíme na sebe, tam to všechno začíná. Musíme hodně rychle zapomenout a dát se do kupy na příští zápas, kdy nás čeká extrémně důležitý souboj se Žibřidicemi,“ velí asistent trenéra.

Přitom po zimní přípravě panoval v libereckém celku mírný optimismus. „Šli jsme do utkání s určitým plánem, který jsme dělali tak nějak napůl. Nevím, jestli se kluci zalekli…Běhali jsme ve špatných prostorech a chybí nám lídr, který by v určité chvíli zápasu zařval, co je špatně. Pokyny z lavičky během zápasu hráči příliš nevnímají tak, jako když někdo zakřičí na hřišti,“ má jasno Jirák.