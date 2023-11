Studenec se pere o nejvyšší pozice. Cíl je být v TOP 3, říká odhodlaně Hrubý

/FOTO, VIDEO/ Dvě sezony zpět hrál celek ze Semilska pouze B třídu, kde skončil druhý. Vlivem administrativních záležitostí nakonec postupil ob jednu soutěž až do krajského přeboru. V něm bojoval až do samého závěru s Mimoní o předposlední místo, které nakonec uhájil, přesto sestoupil o soutěž níže do A třídy. V té si po první polovině nevede vůbec špatně a je čtvrtý.

Na Liberecku se občas nehraje v rukavičkách. Faul je z duelu Rovensko - Studenec je z duelu | Video: KR LKFS

Osobnost Deníku O životní zápas málem přišel. Čtyři góly jsem dal prvně, říká snajpr z Rozstání První fotbalové krůčky udělal v libereckém Slovanu, dorostenecká léta prožil v sousedním… Přečíst článek > „Po loňské sezóně v krajském přeboru se náš tým propadl do A třídy Libereckého kraje. Hrajeme tak soutěž, kterou jsme si tolik přáli před dvěma roky. Myslím si, že krajský přebor nás na ni velmi dobře připravil, nasbírali jsme spoustu zkušeností a mnohdy byli i více než vyrovnaným soupeřem. Mohli jsme v přeboru pokračovat, ale všichni jsme se shodli, že tato soutěž se bude více líbit fanouškům, bude pro nás daleko vyrovnanější a uděláme si vícekrát radost z dobrého výsledku,“ měl jasno o sestupu Martin Hrubý, trenér Studence. Jeho kádr se po sestupu naštěstí nerozpadl. „Jádro našeho týmu zůstalo v podstatě pevné. Stále se nám ale mísí zranění s návraty, a tak třeba Svatopluk Čech si letos po plánované operaci kolene nejspíš nezahraje. Návrat Tomáše Jandury po peripetiích s třísly nám také moc pomohl. Postupně se zapojuje Pavel Šír a Josef Efenberk bude na jaro také připravený,“ vyhlíží trenér návraty svých svěřenců. Loni záchrana, letos boj o postup. Kluci více vyzráli, všiml si Janáček Studenec je známý zapojováním svých dorostenců do sestavy. „Podzim byl náročný a snad se dají všichni v zimní pauze dokupy. Máme radost, že se nám daří zapojovat mladé pušky Míru Ježka, Danyho Mečíře a Kubu Šimáčka. Tým jsme rozšířili o dva hráče, konkrétně Zdendu Noska a Davida Rychtra ze sousední Jilemnice. Nesmím zapomenout na post brankáře, který byl po návratu Adama Šenfeldra zpět do Dvora Králové tak trochu 'na vodě'. Místo jedničky nakonec převzal Kuba Hylmar,“ pokračoval Hrubý. Pak už přešel na hodnocení jednotlivých zápasů. „Do sezóny jsme vstoupili výhrou 5:4 na hřišti Bílého Kostela. V divoké přestřelce jsme nakonec byli šťastnějším týmem, ikdyž zápas nebyl vůbec pohledný. Po jasné domácí prohře 1:4 s lepším Vescem jsme jeli k papírově slabšímu soupeři do Krásné Studánky , kde jsme na velmi těžkém terénu uválčili pouze remízu 1:1. Nutno říci, že základní sestava byla plná nováčků (Ježek, Mečíř, Rychtr, Šimáček). Beru to jako první ztrátu dvou bodů,“ pravil smutně. „Se Mšenem jsme získali první domácí bod za remízu 2:2, co jsme ale neproměnili za šance nás strašně mrzelo. Venkovní výhra 4:2 v Ruprechticích poučila domácí, že není radno podcenit zásobení stánku. Naši fanoušci si poradili i s lehkou rekonstrukcí stupínku u okénka ke spokojenosti všech. To byl můj první zápas, kde jsem po třech letech nebyl na lavičce. Další domácí remíza 4:4 přišla z Rozstáním. Kluci dokázali otočit poločasový výsledek 1:3, ale zase jsme udělali z brankáře hvězdu kola,“ vypočítával dále. První místo je překvapení. Postup? Rozhodli by hráči, prozradil Hodan Následovaly dvě vysoké výhry. „Venkovní zápas v Semilech (4:0) jsme zvládli již v prvním poločase. Mladý tým Semil byl ale velmi nebezpečný a čisté konto jsme udrželi s vypětím všech sil a notnou dávkou štěstí. Naši fanoušci nám udělali v podstatě domácí atmosféru, děkujeme všem cca 50 lidem za obrovskou podporu. Je divné, že okresní město nedokáže přitáhnout více svých fanoušků. Domácí výhra 6:0 s Rychnovem byla fantastická. Spadlo nám tam všechno, co tam padnout mělo. Vše si dokonale sedlo a odehráli jsme opravdu dobré utkání,“ vracel se Hrubý k nejlepšímu utkání podzimu. Ne vždy byl ale po zápase tak spokojený. „Prohru 1:2 na kvalitním hřišti s Jiskrou Mimoň podle mého ovlivnil AR2, který neodmával jasný offside v závěru utkání a pustil hráče ke gólovému zakončení. Remíza by tomuto zápasu velmi slušela. Pak přišlo domácí derby s Jívanem Bělá. Neskutečná atmosféra, souboje na tribunách i na hřišti. Zápas podzimu! Borci z Bělé neustále dotahovali, až se jim povedlo v 92. minutě vyrovnat na 3:3. Tento výsledek nás opravdu i díky podpoře fanoušků fakt mrzí. Hráli jsme zkušeně a dobře se na zápas připravili. Série neodpískaných faulů na polovině soupeře v samotném závěru umožnila Bělé srovnat. Toto jsou další dva ztracené body,“ pokrčil kouč rameny. Liberecké fotbalistky uhlídají hodinky. Omlazovací kúra útok na Evropu nepřekazí S favoritem Studenec držel krok, přesto padl. „Prohra v Pěnčíně 0:3 vypadá optikou čtenáře jako jasný výsledek. Ovšem průběh zápasu byl velmi vyrovnaný a my opět pálili jasné šance nebo nám je vynikající brankář pochytal. Bylo tam i spoustu negativních emocí, které ale podle mě přikrmoval rozhodčí svým výkonem na hřišti. Někteří hráči by měli s emocemi více pracovat, aby nedostali nálepku Tomáše Řepky nebo Pavla Řeháka. Domácí zápas s Doubím (3:2) byl velmi vyrovnaný, ale tři body jsme si pohlídali,“ řekl stručně. Místo třinácti zápasů nakonec odehráli jen dvanáct. „Poslední zápas se Žibřidicemi se neodehrál a my tedy vyhráli kontumačně 3:0. Soupeř zápas zrušil v neděli dopoledne, ačkoli jsme měli hřiště i veškeré zázemí velmi dobře připravené. Je s podivem, že se toto stane na úrovni A třídy,“ krutil Hrubý hlavou. „Zimu tedy strávíme na 4. místě tabulky s 22 body. Myslím si, že jsme mohli mít o šest bodů více, ale na kdyby se nehraje a my musíme na jaře uhrát co nejvíce bodů a splnit kapitánův cíl, kterým je být v TOP 3,“ uzavřel kouč Studence.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu