„S přípravou příliš spokojení nejsme. Zrušilo se soustředění na běžkách, protože nebyl sníh. Pohárový zápas s Rychnovem se také neuskutečnil. Další dvě utkání jsme vysoko vyhráli, a to nám nic nedá. Navíc nás hned v prvním kole čeká těžké Mšeno,“ pravil rozladěně Lukáš Hodan, hlavní trenér Pěnčína.

S tréninkovou morálkou byl ale spokojen. „Trénovali jsme od začátku února. Nasazení kluků bylo dobré a chodili, jak mohli. Jen ten pohár…příště bych se domluvil na jiných soupeřích, pokud by to šlo. Za celou dobu jsme sehráli pouze jedno kvalitní utkání se Sedmihorkami. Jak už jsem říkal, Rychnov nám utkání zrušil, Přepeře B jsme porazili 8:0 a Rovensko dokonce 10:0, protože se nesešli,“ pokračoval s dodatkem, že v pohárové skupině skončil jeho celek třetí.

Alespoň víkendová generálka splnila parametry. „Byl to hodně fotbalový zápas na dobře připraveném hřišti. Oba mančafty se sešly v plné sestavě. Na 100% šance to bylo 5:5, konečný výsledek 3:2 pro Skalici. Pro naše mužstvo to byla super generálka s kvalitním týmem z krajského přeboru,“ pochvaloval si Hodan.

V kádru došlo přes zimu k několika pohybům. „Odešel nám Mikula, který se odstěhoval na Mělník a Borovička přestoupil na vlastní žádost do Rovenska. Naší největší posilou je návrat Mikyho Žďárského po operaci vyhřézlé ploténky, který by měl opět patřit k hráčům základní sestavy. Stejně tak se po roce vrátil Vašek Vondrák. Ten byl pro změnu na operaci s kotníkem. Zkoušíme ještě jednoho místního osmnáctiletého kluka, jinak nikdo další nepřišel,“ prozradil kouč.

Jak už bylo zmíněno výše, cokoliv kromě prvního místa by brali v Pěnčíně jako neúspěch. „Cíl je jasný, udržet první místo. Neříkám postup, ale první místo. Zatím se nechceme bavit o postupu. Řešili bychom to ve chvíli, kdy to bude jasné,“ objasnil trenér lídra.

Pěnčín začne jarní část domácím utkáním proti jabloneckému Mšenu v sobotu 23. března.