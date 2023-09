„Rád bych vyzdvihl fanoušky ze Studence. Ti zařídili, že jsme sice neměli stadion v zádech, ale zase jsme mohli zažít skvělou, v Semilech nevídanou atmosféru. Přece jen ale podpora svědčila více hostům a my jsme podruhé v řadě prohráli 0:4. Přesto se stále snažím hledat pozitiva a i v zápase se Studencem se mi to daří,“ řekl po utkání trenér Semil Miroslav Hejduk.

Do druhého poločasu sice šel jeho tým s třígólovým mankem, ale i tak se dál o výsledek prali až do konce. Předvedli herně nejlepší poločas v sezóně, alespoň směrem do ofenzivy. Stačilo trochu víc štěstí a Semilským se podařilo zápas zdramatizovat, třeba i otočit. Během několika málo minut za brankářem hostů dvakrát zazvonilo břevno a po další střele do tyče se dokonce rozvlnila síť, ale dorážejícího hráče přistihl rozhodčí v offsidu.

„Ke gólu nám nepomohla ani penalta. Také je dobré zmínit, že se nám smůla lepí na paty i mimo hřiště. Kvůli velké absenci především zkušenějších opor, tentokrát vyběhlo na hřiště od první minuty osm chlapců v dorosteneckém věku. Dva členové základní sestavy celý týden netrénovali kvůli nemoci. Proto musím být minimálně za druhý poločas na tým hrdý. Věřím, že když dokážeme zlepšit obrannou hru a zklidnit se v prostoru před brankou soupeře, body brzy sbírat začneme,“ myslí so domácí kouč.

Derby pro Rozstání. Od začátku bylo cítit, že chceme vyhrát, chválil Passian

Jeho protějšek byl samozřejmě spokojen. „Výsledek je super. Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli. Hrát aktivně, napadat a být hodně ofenzivní, což přineslo tři góly do poločasu. Většina padla po standardních situacích a další příležitosti ještě domácí brankář vychytal. Poločasový výsledek mohl být klidně výraznější,“ řekl Martin Hrubý.

Všiml si také mladých hráčů na domácí straně. „Semily mají mladý kádr složený hlavně z dorostenců. Možná nebyli připraveni, že na ně tak vlítneme. Druhý poločas se hra měnila. Soupeř začal být hodně nepříjemný. Hráči začali více běhat a dostávali se do rýchlých protiútoků. My v tu dobu přestali kontrolovat balon. Pomohlo nám, že neproměnili nařízenou penaltu, kterou brankář vychytal. V 89. minutě pak uzavřel zápas čtvrtým gólem žolík Zdenek Nosek,“ popsal trenér Studence.

On i hráči si váží podpory, která se jim dostává od fanoušků. „Mile mě překvapila účast našich fanoušků. Pořadatel ohlásil 150 diváků a myslím si, že minimálně 70 jich bylo ze Studence. Díky jejich fandění jsme si tam připadali jako doma,“ pochválil je.