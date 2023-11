„Jsme rádi za vítězství. Minulý týden se zápas odložil, což nás mrzelo. Na konci je sezona dlouhá a už jsme se těšili na odpočinek. Bylo složité se opět namotivovat o týden později, ale zvládli jsme to a vyhráli,“ těšilo lodivoda Ruprechtic.

Ten pochválil domácí celek za přístup. „Kluci ze Semil nastupují po celou dobu s mladým mančaftem. Určitě si zaslouží pochvalu. Prezentovali se sympatickým fotbalem, kdy chtěli hrát a kombinovat, ale je tam znát nezkušenost. Snažili se, ale často v kombinacích ztráceli balony a nedotáhli své akce do konce, což pro nás byla výhoda,“ uvědomoval si Buša.

Ruprechticím vyšel začátek utkání. „Dali jsme gól hned v úvodu po standardní situaci, kdy se prosadil hráč na zadní tyči. Měli jsme další šance, ale ty se nám nepodařilo dotáhnout. Naopak Semily jednou prošly dopředu, zakončily z úhlu a balon propadl až do sítě. Byl to gól do šatny na 1:1,“ litoval jediné inkasované branky hostující kouč.

Druhý poločas byl nakonec v jejich režii. „O přestávce jsme si to vyříkali a ve druhé půli se nám dařilo kontrolovat hru a soupeře do ničeho velkého nepustili. Opět se nám podařilo skórovat na začátku poločasu, kdy jsme se prosadili po rohovém kopu na přední tyči, čímž jsme se uklidnili. Stále se nám však nedařilo odskočit, přestože jsme si šance vytvářeli,“ všiml si špatné produktivity.

Snažení Semil zhatilo vyloučení. „Po hodině hry přišla nešťastná červená pro domácí, kdy poslední obránce fauloval našeho hráče, který by šel sám na brankáře. Pravidlově tedy férová červená. Měli jsme další velké šance, samostatné úniky, ale třetí branku přidali až v závěru, kdy se prosadil Petar Grujoski gólem na 3:1, čímž vlastně ukončil zápas,“ uzavřel Buša své hodnocení.

Semily budou mít o přestávce čas na přemýšlení, protože jsou po podzimní části předposlední. „Na prvním místě musím pogratulovat Ruprechticím, které zaslouženě zvítězily. Pro nás skončil už tak výsledkově nevydařený podzim ještě o něco nešťastněji. Náš výkon vlastně navázal na dva předchozí a soupeř toho dokázal patřičně využít. Už v prvním poločase jsme měli velké problémy na balónu. Myslím, že tentokrát při nás stálo i štěstí, že do druhého poločasu se šlo za nerozhodného stavu,“ věděl trenér domácích Miroslav Hejduk.

Předposlední celek soutěže musí zapracovat na bránění standardních situací. „Co považuji za veliký problém je, že i druhý gól, stejně jako ten první a stejně jako už tolik gólů v této sezóně, jsme inkasovali po standardní situaci. Pak nás navíc rozhodčí poslal do deseti, a i když jsme se rozhodně nevzdali, soupeř si dokázal zápas pohlídat,“ mrzelo Hejduka.

„Na některých hráčích, ale hlavně na týmu jako celku bylo vidět, že nám chybí trénink. Nejsme zvyklí na umělou trávu a snad se projevila po spoustě vynucených změn i určitá nesehranost. Velice smutné je, že ve městě jakým jsou Semily, nemají fotbalisté v tuto roční dobu kde trénovat,“ pokrčil kouč rameny.