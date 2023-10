Předseda hostujícího celku byl sdílnější. „Semily mají hodně mladý tým, který byl fyzicky velmi dobře připraven. Hráli vysoko a naše útočné snahy často zachytávali do ofsajdových pastí. Když už jsme se dostali do zakončení, vychytal nás brankář, který měl dobrý den. Vejvoda a Studnička šli na gólmana sami, ale branku nedali. Poločas tedy skončil 0:0,“ okometoval první dějství Roman Janáček.

Studenec prohrál gólem, který by podle trenéra Hrubého zkoumal VAR 14 minut

Jediná branka přišla ve druhé půli. „Po přestávce jsme po hráčích chtěli, aby akce více doplňovali z druhé vlny, což se poměrně dařilo. Jediný gól zápasu dal Tomáš Studnička, který nejprve trefil brankáře, míč se odrazil ke Gasquezovi, ten muže v bráně také nepřekonal, ale další odraz k nohám Studničky už byl před prázdnou bránu a mohl pohodlně skórovat,“ popsal sérii odrazů, která vedla ke gólu.

Domácí si za celý zápas nevytvořili žádnou velkou příležitost. „Semily neměly nic zásadního, co by výrazně ohrozilo naši bránu. Pouze nějaké rohy a standardní situace. Ke konci se snažily více centrovat do vápna, ale všechny situace se nám podařilo odhlavičkovat do bezpečí,“ pochvaloval si Janáček.