„Byl to boj. Zápas asi na remízu. My byli fotbalovější, oni hráli dlouhé balony na dva vysoké útočníky vepředu. Při každé standardní situaci jsem se modlil, abychom to odehráli. To se nám dařilo do 44. minuty, kdy míč padal brankáři do ruky, ale vlétl tam bek a srazil si ho do brány,“ popsal situaci, ze které byl vlastní gól jeho celku.