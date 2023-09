„Zápas se nám hodně nepovedl a soupeř zaslouženě vyhrál. Nedařila se kombinace, byli jsme málo aktivní. Soupeř šel do vedení po naší nedůslednosti už ve 4. minutě. To samé nastalo u druhého gólu, kdy jsme si nepohlídali hráče po rohovém kopu. Naštěstí jsme vzápětí snížili z penalty na 1:2 a doufali, že bychom mohli vývoj utkání ve druhém poločase otočit,“ hodnotil první dějství Pavel Buša.

Naděje však byla brzy pryč. „Hned po přestávce ale přišla další penalta, tentokrát proti nám. Studenec ji proměnil a my si za celý poločas v podstatě nedokázali vytvořit šanci ke vstřelení gólu. Deset minut před koncem jsme vybojovali druhou penaltu a ještě zdramatizovali zápas. Měli jsme naději, že vyrovnáme, ale po další chybě v defenzivě v závěru utkání soupeř odskočil na 4:2 a rozhodl zápas,“ smutnil kouč.

Tři penalty v zápase se vidí málokdy, ale dle domácího trenéra nedošlo k žádnému ovlivnění ze strany rozhodčího. „Vesměs to bylo v pořádku. Říkali jsme si, že tam možná byly situace, kdy rozhodčí mohl písknout penaltu z jiného zákroku ve vápně a nechal to být, a naopak když jsme měli pocit, že je vše v pořádku, nařídil pokutový kop. Ale bylo to na obě strany férové,“ uznal Buša.

Za hosty zhodnotil utkání jeden z aktivních fanoušků klubu, který se vydal společně s ostatními klubovým autobusem na dlouhou cestu do Liberce. „V Ruprechticích na nás čekal velmi těžký a drnitý terén, který bychom v A třídě nečekali. Začátek utkání vyšel lépe našim hráčům, když po dlouhém autu otevřel skóre hlavou Cejnar. Ve 36. minutě jsme se radovali podruhé, když dokonale zahraný roh na přední tyč zužitkoval Povr. Bohužel jsme se neradovali dlouho a po přísné penaltě soupeř snížil na rozdíl jediného gólu. Do kabin se šlo za stavu 2:1 a zkušeně jsme se vyhnuli tzv. Csaplárově pasti,“ popsal s úsměvem na sociální síti studeneckého klubu Jakub Hylmar.

Průběh utkání viděl podobně jako domácí trenér. „Do druhého poločasu jsme opět vstoupili lépe, když nařízenou penaltu proměnil Exner. Domácí tým se nedostal v průběhu zápasu k ohrožení branky, a to především díky naší kompaktní obraně a skvěle organizujícímu brankáři. Bohužel v 79. minutě došlo k dramatizaci závěru utkání, kdy další penaltu bezpečně proměnil podruhé v zápase ruprechtický Petr Horáček. V 88. minutě však po chybě v domácí obraně pečetil venkovní výhru střídající David Rychtr a rozhodl tím o druhé venkovní výhře Studence v sezóně,“ radoval se Hylmar.