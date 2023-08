Ambiciózní Ruprechtice padly hned na úvod. Rozhodl závěr zápasu

Ruprechticím se podařilo v přípravě porazit i celky z krajského přeboru. S euforií z postupu z minulého ročníku vstupovali do A třídy se sebevědomým prohlášením, že by jako nováček chtěli hrát na vrchu tabulky. Hned první zápas ale ukázal, že to tak jednoduché být nemusí.

A třída: Ruprechtice (bílá) - Rychnov 1:4 | Foto: Deník/Miloslav Cihlář

„Bohužel jsme prohráli. Byl to podobný zápas jako loni v prvním kole proti Rapidu. Zápas jsme v určité části mohli teoreticky vyhrát a rozhodnout pro sebe. Vedli jsme 1:0 a měli šance na zvýšení. Soupeři se ale povedlo vyrovnat z přímého kopu v polovině první půle. Ke konci poločasu jsme pak vykopávali míč z brankové čáry. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1,“ okomentoval první dějství trenér domácích Pavel Buša. Do druhé půle šli jeho svěřenci s jasným cílem. „Chtěli jsme přidat nějaký gól a rozhodnout, ale v 75. minutě nám soupeř utekl po dlouhém nákopu a skóroval. V tu chvíli jsme museli hru otevřít, snažili se dostat dopředu a inkasovali jsme ještě další dvě branky,“ smutně pokrčil rameny. „Zápas byl do té 75. minuty vyrovnaný. Soupeř těžil z dlouhých balonů dopředu, kde měl silné a vysoké hráče, se kterými jsme hodně bojovali. Z jednoho takového dali zmiňovaný gól na 1:2 a poté další dva góly do otevřené obrany,“ zopakoval Buša, kde se lámal chleba. Pěnčín vyloupil Vesec. Domácí nezvládli druhý poločas Přes špatný začátek se Rychnov nakonec dostal do zápasu. „„Úvod utkání jsme nezvládali a hned z první šance inkasovali branku. Soupeř byl daleko dravější. Podařilo se nám vyrovnat z přímého kopu, kdy se Paldus trefil přesně do šibenice. Poločas tak skončil nerozhodně,“ hodnotil trenér Ondřej Králíček. Za druhou půli své svěřence pochválil. „Ve druhém poločase jsme po brejkové situaci zvýšili na 2:1 střelou Dupače. Poté se trefili dva noví hráči, Marek Filip a Maksym Kachanyuk. Třetím naším novým hráčem byl brankář Ladislav Špís z jabloneckého dorostu. Ten si vedl v prvním mužském zápase velmi dobře. Utkání tak skončilo 1:4,“ dodal k zápasu Králíček.

