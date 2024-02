Po přestávce se hra zlepšila. „O poločase jsme reagovali střídáním. Do hry nastoupili také dorostenci, kteří byli na lavičce a musím říct, že obměna kádru nám pomohla. Vyrovnali jsme hru a následně byli lepším týmem. Podařilo se nám vyrovnat, ale bohužel vzápětí přišla jedna chybička, která rozhodla zápas ve prospěch soupeře. Druhý poločas tedy už snesl měřítko a mladí hráči zaslouží pochvalu. Vstoupili do rozehraného zápasu aktivně a pracovitě, čímž hra se zvedla. Do dalšího zápasu budeme muset zapracovat na tom, abychom zlepšili vstup do utkání,“ uvědomil si kouč ihned po prohře.

Studenec jako Sparta či Plzeň. S jednou výjimkou: Na soustředění teklo pivo

Příprava a pohyby v kádru

Ruprechtice se začaly scházet velice brzy. „Přípravu jsme pozvolna odstartovali začátkem nového roku, kdy jsme se scházeli do konce ledna pouze v hale. Postupně jsme přešli na umělou trávu, kde budeme s přípravou pokračovat. Jednou měsíčně pak do toho vložíme trénink v hale a nějaké tréninky zaměřené na fyzičku. Momentálně trénujeme tedy dvakrát týdně,“ prozradil Buša s dovětkem, že se žádné týmové soustředění konat nebude.

Hráči ale evidentně fotbalem přesycení nejsou a na tréninky chodí v hojném počtu. „Schází se nás poměrně hodně. Většinou kolem 16-20 hráčů. Samozřejmě do toho vždy zasáhne nějaká nemoc či pracovní povinnosti, ale jinak jsme s docházkou spokojeni,“ řekl s pozitivnějším tónem v hlase.

Nové tváře bychom v týmu zatím hledali marně. „Žádné posily zatím neohlašujeme. Trénujeme se stávajícím kádrem. Uvidíme ale, jestli se ještě něco nepřihodí. Máme v týmu totiž dvě dlouhodobější zranění, které nás lehce oslabí. Co se týče odchodů, tak o ničem nevíme a všichni hráči by měli zůstat,“ nechal se slyšet Buša.