„Měli jsme skvělý první poločas, po kterém jsem klukům v kabině zatleskal. Otočili jsme z 0:1 na 3:1 a mohli dát klidně pět nebo šest gólů. Po přestávce to byl výkon spíš o hlavě. Mladý tým soupeře to nezabalil a my si naopak mysleli, že to jen dohrajeme. V soubojích jsme byli o krok později a zbytečnými fauly dostali Ruprechtice zpět do hry,“ litoval výkonu po přestávce kouč Pěnčína.