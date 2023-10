Opakoval, co dělalo jeho svěřencům problémy. „Studánka tedy házela dlouhé auty do vápna, které jsme museli bránit. První dvě velké šance ještě neproměnila, ale ve 44. minutě už se prosadila jediným gólem, který rozhodl zápas. Nám se nedařilo držet v útoku a hodně jsme kazili. Soupeř hrál jednoduše, ale efektivně dopředu, kde bojoval o balony a plynuly z toho zmíněné auty, ze kterých těžili,“ konstatoval kouč.

Plány po přestávce zhatilo vyloučení. „Věděli jsme, že se musíme do druhého poločasu zlepšit, pokud chceme získat nějaké body. Na začátku se nám to dařilo, ale všechnu snahu zhatila červená karta pro Neumanna. O deseti pro nás bylo těžké se prosadit,“ litoval ztráty jednoho hráče.

Černého Petra, který jako první v této sezoně prohraje s Krásnou Studánkou, si tedy nakonec vytáhly Ruprechtice. „Mrzí nás, že jsme letos první tým, který s nimi prohrál. Před zápasem jsme si to říkali a věděli o tom. Zároveň jsme ale upozorňovali, že se zlepšují. V posledních utkáních prohrávali většinou pouze o gól a měli k první výhře blízko. Bohužel tento apel jsme na hřiště nepřenesli,“ uzavřel Buša hodnocení.

Hosty při příjezdu zarazil nekvalitní trávník. „Při pohledu na hřiště bylo jasné, že to s fotbalem nebude mít mnoho společného a bude to spíše o bojovnosti. Myslím si, že jsme byli po celý zápas lepší. Ruprechtice se dostaly pouze do jedné střely, se kterou si po vzoru Petra Břízy poradil brankář Duleba,“ pochválil svého kolegu Jan Jirák, náhradní brankář Krásné Studánky.

Jeho mužstvo mělo daleko více šancí. „V prvním poločase jsme asi z pěti metrů netrefili prázdnou bránu. O tři minuty později skóroval fantasticky hlavou Patrik Suk po centru Jana Hlouška. I ve druhé půli jsme byli lepší na balonu a soupeře prakticky do ničeho nepouštěli. Asi patnáct minut před koncem jsme mohli potvrdit vítězství, ale opět jsme netrefili prázdnou bránu ze třech metrů. Posledních deset minut jsme se báli, jestli si ještě umíme zařvat v kabině, ale nakonec jsem si vzpomněl,“ usmál se Jirák.

Na výhře se podepsal i návrat zraněného hráče. „Návrat stopera Holického je pro nás důležitý. Přinesl řád a klid do obrany a jeho přítomnost byla znát. Je to důležitá výhra, kterou jsme se dotáhli na Semily. Teď by to chtělo ještě potvrdit v domácím utkání proti Rozstání. Věřím, že by to mohlo jít,“ dívá se na následující domácí utkání náhradní gólman, ze kterého se pomalu stává asistent trenéra.