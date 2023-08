Také vstup do druhého dějství vyšel Ruprechticím lépe. „Na začátku druhého poločasu jsme šli do vedení z pokutového kopu. Dokonce jsme mohli navýšit na 3:1, ale Kochan trefil ve slibné šanci pouze tyč. Soupeř dokázal bohužel srovnat v 73. minutě po odraženém míči z rohového kopu. Zhodnotili jsme, že nakonec to byla asi spravedlivá remíza. Mrzí nás ale, že jsme dvakrát ztratili vedení. Možná jsme to mohli dotáhnout do tříbodového konce,“ pokrčil Buša rameny.

Domácí dávají šanci mladým a tato taktika se jim vyplácí. „Do zápasu nastoupili hned čtyři dorostenci ročníku 2005. Pravidelně nastupují Kochan s Hlavou. Kvůli absencím se dostal do základní sestavy také Topinka a v 77. minutě střídal Procházka. Musím všechny pochválit. Ačkoliv nemají tolik zkušeností, popasovali se s tím velmi dobře a postupně se zlepšují,“ řekl spokojeně šéf lavičky.

Hosté bod také berou. „Jsem spokojený, ale mrzí mě, jak se k výsledku vždycky dopracujeme. Soupeři skládám pochvalu, mají suprového trenéra, sehnal kvalitní posily a zapracoval je do týmu. Ruprechtice hrají jako tým pěkný, kombinační fotbal. Takový, jako hrajeme my,“ viděl jisté podobnosti v herním projevu Slavomír Beran, vedoucí Bělé.

„Utkání bylo na obou stranách nahoru, dolů. Prohrávali jsme, ale brzy po krásné akci vyrovnali na 1:1. Pak si řekneme v kabině, co budeme dodržovat. No a hned na začátku druhé půle na nás kopali penaltu. Za tři zápasy už na nás kopali soupeři tři penalty. Domácí ji proměnili. My jsme střídali, chyběli nám zkušení hráči. Zmákli jsme to a v závěru jsme vyrovnali. Je to bod zvenku, který potěší. Neprohráli jsme a už třetí zápas v řadě jsme dokázali v závěru otočit. Potvrdila se na jedné straně zase naše bojovnost v závěru, ale opět nám cestu k výhře zkazila naše nedisciplinovanost, nedůslednost a lehkovážnost,“ mrzelo Berana.