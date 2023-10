Góly se střídaly pěkně na přeskáčku. První a poslední však vstřelili domácí. „Od začátku jsme měli utkání pod kontrolou, ale bohužel jsme opět dopláceli na špatnou koncovku. Za stavu 1:0 máme další tři čisté gólovky, když jdeme úplně sami na brankáře, které bohužel neproměníme a soupeř nás vždy potrestá. Po hloupé chybě jsme dostali lacinou branku a místo stavu 3:0 to bylo 1:1. V dalším průběhu kluci zahodili nejméně čtyři tutovky, což je v součtu opravdu hodně. Je pěkné, že si šance vypracujeme, ale musíme je začít také proměňovat,“ uvědomoval si kouč.

Posledních 30 minut už tak pohledných nebylo. „Sami jsme se dostali do křeče a zbytek utkání dohráli, nebo se spíše zúčastnili 'holomajzny', ve kterou se zápas změnil. Spousta nepřesných přihrávek, špatný přechod. Vlastně vůbec nic pěkného. Jediné, co nás může těšit, jsou tři body a fakt, že se nikdo nezranil. Do dalšího utkání se musíme výrazně zlepšit a přidat ve všech činnostech,“ burcuje Passian.

Souboj lídrů ovládla Bělá. Ještě teď bychom gól nedali, litoval trenér Pěnčína

Začátek utkání vyšel daleko lépe Rozstání. „Zápas měl dobrou úroveň. Domácí do něho vlétli jako uragán a ujali se vedení. Poté udělali chybu a srovnali jsme. Vzápětí mohli dvakrát skórovat, jejich počáteční tlak byl opravdu velký a jen nemohoucností střelců vše mířilo vedle nebo nad bránu. Přesto se ještě Rozstání dokázalo znovu ujmout vedení a do kabin se šlo za stavu 2:1 pro domácí,“ okomentoval první dějství vedoucí Vesce Josef Háza.

Naopak úvod druhého dějství patřil hostům. „Do druhé půle jsme udělali změny v rozestavení a více napadali. Z toho pramenilo větší držení míče, čímž jsme domácí zaskočili a po rychlé akci vyrovnali. Bohužel po hrubé chybě rozhodčího, který neodpískal jasný šlapák na polovině, se soupeř valil v přečíslení na bránu, které zakončil. Po chvíli jsme se opět oklepali a krásnou kombinační akcí srovnali na 3:3. Bohužel svou vlastní chybou jsme soupeři ihned po rozehrávce darovali čtvrtý gól. Snažili jsme se ještě vyrovnat a vypracovali i nějaké šance, ale to se už nepovedlo,“ mrzelo ho.

Nejvíce byl ale rozčarovaný z výkonu hlavního arbitra. „Pan rozhodčí úřadoval nesmyslnými výroky po celý zápas. V 81. minutě jsme mohli jít sami na bránu, ale domácí gólman vyběhl daleko za vápno a sestřelil našeho hráče, který si píchl balon kolem něj. Bohužel pan rozhodčí posoudil tento zákrok jenom žlutou kartou místo vyloučení. Tímto dovršil špatný výkon plný chyb, kterých se v zápase dopustil. Utkání hrubě nezvládl. Většinou o rozhodčích nemluvím, ale tady mě vyloženě nas*al,“ řekl velice nepříjemně.