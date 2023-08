„První utkání nás nečekal lehký soupeř. Semily mají mladý běhavý mančaft, který nás dostatečně prověřil. Kluci zaslouží pochvalu za bojovný a kvalitní výkon, který byl však ovlivněn brzkým, hloupým vyloučením našeho mladého borce Šimona Mrázka. Padesát minut jsme hráli v úmorném vedru jen v 10 hráčích. Bylo to opravdu náročné,“ uvědomoval si trenér domácích Roman Passian, jak těžké to jeho svěřenci měli.

Přesto si hned v prvním utkání připsali tři body. „Se zápasem jsme spokojeni a hlavně rádi, že kluci vydrželi fyzicky. Výrazně mladším hráčům soupeře se vyrovnali i běžecky. Díky náročné letní přípravě jsme na soutěž připraveni, a to nás těší. Samozřejmě očekáváme zlepšení ve hře, ale jednalo se o první utkání a herně si to ještě musí vše sednout,“ zůstává šéf lavičky klidný.

Do krásného areálu za Ještědem si našlo cestu kolem stovky fanoušků. „Děkujeme také všem divákům, kteří na utkání dorazili a vytvořili nám opravdu domácí prostředí,“ je Passian vděčný za podporu.

To jeho protějšek byl po utkání rozladěn. „Tým prošel od minulé sezóny velkou obměnou a na konci přípravy měl za sebou kus dobré práce. Bohužel, první soutěžní zápas na krásném, ale malinkém stadionu v Rozstání potvrdil, čeho jsme se obávali. Nedostatek prostoru na většině venkovních hřišť a tomu přizpůsobená agresivní hra soupeřů – to jsou věci, na které se musíme ještě mnohem lépe připravit,“ ví Miroslav Hejduk, trenér Semil.

„Nemůžu hráčům upřít bojovnost, ale celý druhý poločas jsme hráli proti deseti a místo toho, abychom se soustředili na vlastní fotbal a výrazně zkušenější soupeře uběhali, jsme přistoupili na jejich hru,“ nechápavě kroutil hlavou.

Takový průběh zápasu mu evidentně nebyl po chuti. „Rozhodčí vlastně nemusel vytáhnout píšťalku z pusy, zato mu narostlo pravé rameno ze zvedání karet. A tak na fotbalové měření sil prakticky nedošlo. Nicméně pro nás je to cenná zkušenost a máme si co přenést do dalších kol, zejména na venkovních trávnících. Příští týden přijede Doubí, na zápas budeme nachystaní zase o týden lépe a věřím, že si ho společně s domácími fanoušky užijeme,“ vyhlíží Hejduk první domácí zápas nového ročníku.