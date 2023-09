„V bojovém a velice tvrdém utkaní jsme bohužel tahali za kratší konec. Od začátku jsme prohrávali osobní souboje a už ve 20. minutě soupeř vedl o dvě branky. Poté jsme ukázali, že i my umíme hrát fotbal a utkaní herně i výsledkově srovnali. Bohužel o osudu celého utkaní rozhodly individuální chyby a přeci jen fotbalovější soupeř nás za ně tvrdě potrestal a zaslouženě vyhrál,“ zhodnotil druhou prohru v řadě Roman Passian.

Jeho celek sužovalo před utkáním mnoho absencí. „Nastoupili za nás čtyři hráči B mužstva a jsme moc rádi, že utkání zvládli a pomohli nám ho odehrát. Trápí nás dlouhodobá zranění, opět chybělo sedm hráčů, snad se to v dalším průběhu sezóny zlepší. Naštěstí máme B-tým a kádr můžeme jakžtakž doplnit. V příštích dnech už očekáváme návrat některých borců z marodky. Máme před sebou další těžká utkaní, na která se musíme co nejlépe připravit,“ dívá se kouč do budoucna.

Studánka se dál trápí. Výsledek je tragický, ale odpovídá průběhu, řekl Holický

Pěnčín je díky vítězství stále na čele tabulky se stejným počtem bodů jako druhá Bělá. „Zasloužená výhra. Měli jsme perfektní nástup a dali dva góly. Ve velkém vedru ale kluci začali šlapat vodu a stáhli se. Domácí se dostali bojovností a kvalitní kopací technikou do tlaku a z dlouhých autů a standardních situací snížili na 1:2. Modlil jsem se, aby už byl poločas a vydrželi jsme ve vedení. To se povedlo,“ přiznal trenér Lukáš Hodan, že si oddechl, když skončilo první dějství.

Také po přestávce byli jeho svěřenci aktivnější. „Druhý poločas jsme začali opět aktivně a byli zpět ve hře. Bohužel dvakrát jsme šli sami na gólmana a nedali branku. Naopak Rozstání vyrovnalo po střele z dálky na 2:2. Věřil jsem, že neprohrajeme. Do konce utkání jsme si vytvořili ještě čtyři tutovky a dvě z nich proměnili. Důležité vítězství, které opět zařídil Jan Řeháček třemi góly. Už ani nepočítám, kolik jich má,“ usmál se lodivod Pěnčína v dobré náladě.