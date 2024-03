Také domluvené měření sil přineslo, co mělo. „Přípravné zápasy splnily očekávání. Jen zápas s Chrastavou, se kterou jsme prohráli 0:4 v nekompletní sestavě, se příliš nepovedl. Se slabšími soupeři jsme promíchali hráče obou mužstev, jak áčka, tak i béčka. V utkání s Višňovou jsme do prvního poločasu nastoupili v nejsilnější sestavě a myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, ve kterém jsme nakonec zvítězili 5:2,“ pravil spokojeně trenér k cennému skalpu týmu z krajského přeboru.

Studenci na jaře pomůže posila z ČFL, která hrála i ve Slavii! O koho se jedná?

Poslední víkend před začátkem jarní části odjelo mužstvo na soustředění do Heřmanic. „Zúčastnil se skoro celý A-tým kromě zraněného Vojty Jarého a Pavla Bíny. Celkem tedy 20 hráčů do pole a 3 brankáři. Sehráli jsme zde také generálku proti libereckému Rapidu z krajského přeboru. Po výborném kolektivním výkonu jsme vyhráli 6:2. Hráči dodržovali, co jsme si řekli. To bylo nejdůležitější. Pokud budeme v plné síle, budeme pro všechny soupeře na jaře nepříjemní,“ vidí Passian zlepšení ve hře.

V klubu se ale nedívají pouze na svůj hlavní tým. „Na jaře bychom rádi pomohli B-týmu, kterému chceme půjčovat na zápasy hráče ze širšího kádru áčka a pomohli k postupu zpět do okresního přeboru. Co se týče A-týmu, rádi bychom se vrátili do první trojky a drželi se někde kolem toho třetího místa,“ prozradil kouč cíle pro druhou polovinu sezony.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?

Rozstání udrželo všechny své klíčové hráče. „Nikdo neodešel a kádr máme dostatečně široký a silný. Futsalistům bude končit sezona a všichni tři (Žoček, Bína, Krasnický) budou k dispozici. Po zranění se navíc vrátili Michal Novák, Michal Šindelář, Radek Drbohlav a Lukáš Hajský. Bohužel u Vojty Jarého se ukázalo, že se jedná o vážnější zranění, než jsme si mysleli a je možné, že půjde ještě na operaci,“ zakroutil Passian hlavou k oslabení útočné síly.

Naopak se v kabině objevily nové tváře. „Posilou je Martin Touš ze Skalice, který si výkony v přípravě řekl o místo v základní sestavě. Přišel také Marek Šindelář ze Stráže pod Ralskem, jedná se o bratra našeho hráče Michala. Ten je spíše na hraně mezi áčkem a béčkem,“ řekl trenér s poznámkou, aby se jeho kádru vyhla další zranění.

Rozstání začne jarní část sezony v Mimoni v sobotu 23. března.