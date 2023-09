„Pokud se jim povede udržet mančaft a budou trénovat tak, jako doposud, za tři roky si proti nim ani neškrtneme. Bylo vidět, jak do nich trenér cpe rozehrávku na pár doteků. Evidentně to tam dělají dobře,“ chválil semilské hráče domácí kouč.

Pak už přešel k hodnocení utkání. „Nebyla to žádná sláva. Měli jsme spoustu nepřesných přihrávek. Semily mají mladé mužstvo, které je běhavé a důrazné. Nehráli vůbec špatně. Bylo to poměrně vyrovnané, ale jsou bezzubí v útoku. Obranu se zálohou mají fotbalovou. Jsou to všechno kluci do 20 let. Ve druhém poločase už trochu odešli a mohlo to být klidně 7:1,“ pravil Lukáš Hodan.

Ten byl vytočený z červené karty Vojtěcha Hurta, který ji viděl opět po jednozápasové stopce. „Zklamal mě, nas*al mě! V předchozím utkání byl dle mého názoru vyloučen neprávem, kdy rozhodčí nezvládl zápas. Tentokrát hrál dobře a v klidu po celou dobu. Pak ale předvede zbytečný faul na útočné polovině skoro u rohového praporku. Obešel dva protihráče, třetí mu vzal balon a on ho nakopne zezadu. Zbytečný blikanec jako prase a oslabení mančaftu do dalších utkání,“ nechápavě kroutil hlavou.

V Zápise o utkání stojí: „Surová hra, Kopnutí soupeře nártem zezadu do nohy s použitím nepřiměřené síly těsně po souboji o míč (vzdálen cca 1,5m). Bez zranění,“ popsal situaci hlavní rozhodčí Václav Kadlec.

Bílý Kostel dál vítězí. Tentokrát to odnesli mladíci ze Mšena

Semilští opět nedokázali vyzrát na soupeřovu obranu. „Naše chyby v rozehrávce a nedostatečný důraz Pěnčín zkušeně potrestal. Místo toho, abychom využili lepší kondice a ve druhém poločase ještě vývoj zvrátili, přistoupili jsme na hru bez pohybu a začali jednoduše ztrácet balóny, mrzelo trenéra hostů.

Ten mohl pochválit ze svého celku asi jediného hráče. „Jen díky skvělému výkonu Jana Zamastila v naší brance se do sedmdesáté minuty skóre nezměnilo. Pak nám domácí nabídli skoro dvacetiminutovou přesilovku. Vytvořili jsme si sice větší tlak, ale góly dával opět jen soupeř. Dostali jsme tak od velmi kvalitního Pěnčína lekci a nezbývá nám, než se z ní do příštích kol poučit,“ má jasno Miroslav Hejduk.