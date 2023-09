„Bylo to ubojované vítězství. Den před zápasem sprchlo, takže terén byl mokrý. Ruprechtice mají mladé mužstvo se třemi zkušenými hráči. Nastoupili bojovně, my jsme se tomu přizpůsobili a nakonec zvítězili 2:0,“ začal s hodnocením domácí trenér.

Pak už ale přišla řeč na hlavního sudího, kterým byl Michal Lopuszynski. „Rozhodčí zápas úplně nezvládl a ke konci to bylo až moc vyhecované. Pískal nesmysly na jednu i druhou stranu. Obě dvě žluté pro Vojtěcha Hurta byly přísné. První dostal za nedodrženou vzdálenost při standardce soupeře, kdy nestačil odcouvat a při druhé hrál balon ve skluzu podrážkou nahoru. Míč hrál ale vteřinu před doběhnutím soupeřova hráče, který mu přepadl přes nohu. Kdyby to byla jeho blbost, dostal by to sežrat. Takto mu nemám úplně co vyčítat. Zaplatí pokutu do kasy a jede se dál,“ kroutil hlavou Lukáš Hodan.

Spokojený mohl být s organizovanou defenzivou. „Soupeř si příliš šancí nevytvořil a když už nějaké byly, obrana je odvrátila nebo je vyřešil gólman tak, jak měl. V útoku má pak Řehy fazónu jak blázen. V deseti jsme balon jen odkopli, on si ho vzal, obešel tři hráče a v nastaveném čase přidal druhý gól,“ chválil kouč svého nejlepšího střelce.

Zároveň už také vyhlíží následující zápas, kdy jede na půdu třetího Rozstání. „Hodně se těšíme. Bude to souboj prvního se třetím a jedeme tam vyhrát. Od začátku sezony jsem předpokládal, že budeme společně s Rozstáním nahoře. Překvapuje mě akorát Bělá, která se tam taky drží,“ pověděl.

Žibřidice se se Studánkou trápily. Mohly dohrávat v 10, pomohla penalta v závěru

Hostující kouč předpokládal těžký zápas. „Soupeř byl takový, jakého jsme očekávali. Od začátku sezony nasbíral hodně bodů a dává dost branek. Mají tým složený z hráčů, kteří dříve působili ve vyšších soutěžích. Chystali jsme se tak na těžký zápas, kdy jsme potřebovali být pracovitý a zodpovědní. To se nám poměrně dařilo,“ pravil Pavel Buša na úvod.

Mrzela ho celkem brzy inkasovaná branka. „Utkání v podstatě rozhodl první gól ve 13. minutě, kdy se po vhazování u našeho praporku dostal balon na zadní tyč a tam jsme nebyli schopni pohlídat hráče a dorážka skončila brankou. Celkově nás na začátku Pěnčín přehrával, než jsme chytli tempo. Poté jsme se dostali do zápasu a někde od 25. minuty se hra začala vyrovnávat. Hrálo se hlavně mezi vápny,“ přidával svůj pohled na první půli.

Trenér Ruprechtic se musel pozastavit nad hrou Pěnčína. „Druhá polovina začala opět náporem soupeře, ale po chvíli se nám podařilo jej otupit. Potřebuji zmínit, že už od prvního poločasu byl zápas ostrý a po přestávce se vše zhoršilo. Samozřejmě to byl těžký zápas z obou stran, ale Pěnčín hrál z našeho pohledu za hranou tvrdosti. Byly tam fauly, které mohly klidně skončit zraněním. Hráli až zákeřně. Oni s tím asi souhlasit nebudou, ale my jsme to tam cítili,“ řekl poměrně nepříjemným tónem Buša.

Nejen hráči soupeře způsobili, že Ruprechtice odjížděly s rozporuplnými pocity. „Hra se kouskovala. Do toho byla hlasitá a poměrně nefér lavička domácích, která vyhecovala fanoušky okolo a bylo to nepříjemné. Fyzicky jsme byli lepší a začali jsme soupeře přehrávat, bohužel bez vytvoření velkých šancí. Po vyloučení domácího hráče jsme otevřeli hru a hnali se za vyrovnáním, které nepřišlo. Soupeř nakonec v 96. minutě utekl do otevřené obrany a pečetil své vítězství. Za poctivý a odpracovaný výkon jsme si alespoň bod zasloužili,“ smutnil trenér.