„Bylo to zasloužené vítězství. První poločas skončil sice bez branek, ale šli jsme dvakrát sami na gólmana a měli další dvě tutovky. Soupeř naopak trefil břevno, ale já si myslím, že by náš brankář střelu možná vyrazil. Pak měli ještě velkou šanci na zadní tyči, kterou také neproměnili,“ popisoval děj první půle Lukáš Hodan.

Na góly si tak přibližně stovka diváků musela počkat až do druhého dějství. „Ve druhém poločase mělo nejdřív Mšeno gólovku po rohu, kdy jsme zaspali jejich rozehrání. My si pak z tlaku vytvořili trmy-vrmy v jejich vápně, kdy jedna skončila gólem. Soupeř ale vyrovnal po naší chybě, kdy se dostal ve druhém poločase poprvé, a snad naposled, k nám do vápna. Obršlík, který to trefil, je velmi šikovný,“ pochválil domácí kouč soupeřova borce.

V 79. minutě ale přišla komplikace pro domácí. „Nadále jsme Mšeno tlačili i v desíti, kdy byl vyloučen Daniel Hurt po dvou žlutých kartách za standardní fauly uprostřed hřiště. Taktiku jsem neměnil a stále věřil v gól, který nakonec zaslouženě vstřelil Jan Řeháček v 85. minutě. V závěru jsme soupeři v podstatě nepůjčili balon a vítězství si pohlídali,“ pochválil Hodan své svěřence za předvedený výkon.

Oba celky nakonec dohrávaly v oslabení, Mšeno totiž inkasovalo také červenou kartu v 90. minutě. Dle domácího kouče to byla vcelku správná rozhodnutí sudího. „Při naší druhé žluté šli oba hráči do souboje na dlouhou nohu, jejich odkopl balon a Hurt mu šlápl ze shora na nárt, což je při dnešním výkladu pravidel prostě žlutá karta. Spíš mi vadí první faul, který byl úplně zbytečný a nic neřešil,“ zakroutil Hodan hlavou.

Hostující lodivod měl před utkáním problémy s poskládáním sestavy. „Jsme bez dvou stoperů základní sestavy, takže jsme museli celou sestavu přeházet. Kluci, co hráli vzadu, si ale poradili. Ale máme míň o jednoho hráče kvůli červené kartě. Snad to příště nějak poskládáme, pro nás to bude těžký zápas. Za takovou bojovnost proti Pěnčínu si kluci zasloužili odvézt aspoň bod. Bylo tam i hodně lidí, takže opravdu to bylo pěkné utkání,“ pochválil David Ryšavý kulisu.

Do zápasu šel jeho celek jako mírný outsider. „Věděli jsme, že Pěnčín bude favorit. Takže jsme udělali rozestavení 4-5-1. Určitě se nám dařilo do poločasu, když to bylo 0:0 a měli jsme šance. Radek Zachoval levou nohou netrefil do prázdné brány, Kuba Obršlík trefil břevno, takže jsme mohli dát v první půli i více gólů. To byla škoda,“ mrzelo trenéra.

Druhou půli viděl poněkud jinak než jeho protivník na lavičce. „I po poločase kluci bojovali, bylo to všechno super. Hráli jsme na trávě, hřiště bylo menší, zápas byl soubojový, ale chtěli jsme ho zvládnout. Pak jsme dostali gól na 1:0, když jsme nechali hlavičkovat Řeháčka. Víme, že je kvalitní útočník a dal gól. Obršlík vyrovnal na 1:1, takže utkání vypadalo dobře. Domácí dostali červenou kartu, takže jsme hráli o jednoho hráče víc. Konec utkání už byl vyrovnanější, ale nechali jsme opět volného Řeháčka a ten hlavičkou zase skóroval na 2:1. Když jsme hráli doma, tak nám dal dokonce tři góly. Naši kluci bojovali, makali, ale bohužel jsme prohráli,“ pronesl smutně Ryšavý.