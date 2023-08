Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Zasloužené vítězství 4:0. Byl to náš nejlepší první poločas, co trénuji Pěnčín. Měli jsme úkol vlétnout na soupeře ve velkém vedru a rozhodnout do poločasu. To se povedlo a do kabin se šlo za stavu 3:0. V 60. minutě jsme mohli vystřídat a dát šanci mladým, aby se ukázali v 'mistráku',“ pravil spokojeně domácí lodivod.