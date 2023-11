„Na umělém povrchu to byl dobrý fotbal z obou stran. Měli jsme více gólovek, kdy to létalo malým vápnem. Prvních dvacet minut hrál soupeř lépe a zaslouženě se dostal do vedení 1:0. Poté jsme přeskupili řady, protože nás zlobil mladý Janáček. Stáhnul jsem Bártu, který si ho vzal na starost. V tu chvíli jsme začali hrát a ze standardní situace srovnali na 1:1. Pak už jsme valili. Na tutové šance to bylo podle mého 6:3. Řekl bych, že jsme vyhráli zaslouženě,“ hodnotil zápas domácí trenér Lukáš Hodan.