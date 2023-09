O pár minut později se hosté gólu dočkali. „Ve 39. minutě jsme podnikli rychlý protiútok a Vácha napodruhé už nezaváhal. Položil si obránce i brankáře a skóroval do prázdné brány. Bohužel už v první půli jsme museli dvakrát nuceně střídat. Šišlák musel do nemocnice na šití roztrženého obočí po střetu hlavami a před pauzou se zranil předstoper Matěcha,“ sdělil Josef Háza nepříjemnosti, které jeho celek potkaly během zápasu.

Po pauze vypadala hra obdobně, ale Vesec vedení neudržel. „Druhý poločas se vyvíjel ve stejném obrazu. Domácí byli od začátku živější a zaslouženě vyrovnali. Poté se hrálo spíše mezi vápny. Až ke konci zápasu jsme měli dvě dobré příležitosti, které jsme neproměnili. Soupeř si vypracoval ještě jednu šanci, kdy střela skončila těsně vedle,“ dodal.

Doubí zapsalo třetí výhru v řadě. Studánka na výhru dál čeká a nechápe delegaci

Domácímu mladému celku chyběla bojovnost a síla. „Za hosty nastoupili důrazní, vysocí chlapi. My jsme hráli zatím asi nejlepší fotbal. Našim mladým klukům ta kila chybí. Celkově jsme byli lepší, podrželi jsme balón. První gól jsme dostali v prvním poločase, kdy se hráči nedomluvili. Vyrovnali jsme, čekal jsem, že to ještě zvrátíme na 2:1. Nám ještě chybí pro tuto soutěž víc bojovnosti a nasazení. Na to si naši kluci ještě nezvykli. V této soutěži je všechno o soubojích, o důraznosti. To se nedá naučit, to si musí kluci srovnat sami v hlavě, že je potřeba být víc agresivní a chodit víc do soubojů,“ ví trenér Mšena David Ryšavý.

S herním projevem byl poměrně spokojen. „Po fotbalové stránce už to bylo lepší. Je to ale další remíza. Teď zajíždíme do Krásné Studánky, kde mají malé hřiště. Půjde spíš o nakopávané balóny. Potřebujeme body, budeme se snažit zvládnout zápas venku a zvítězit,“ zavelel kouč.