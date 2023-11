Před utkáním měl opět plnou hlavu se složením základní jedenáctky. „Co se týče sestavy, dva kluci nám přibyli, ale dva vypadli, takže víceméně to samé. Hráči bojovali, ale prohráli jsme o gól. Myslím si, že je to škoda, protože to bylo vyrovnané utkání. Jeden gól nám navíc rozhodčí neuznal. Byla to nezasloužená a nešťastná porážka“ mrzelo kouče.

Hlavné v ofenzivě se Rozstání trápí. „Změnili jsme systém hry, protože hrajeme bez útočníků. Nastoupili jsme v rozestavení 4-5-1 a kluci plnili to, co jsme si řekli. Bohužel jsme udělali dvě hloupé chyby, ze kterých nás soupeř potrestal. Třetí gól jsme inkasovali vlastně z ničeho,“ kroutil hlavou Passian.

Bílý Kostel přezimuje nejhůře třetí. Byli jsme dominantní, těší Janáčka

Mšeno se díky těsné výhře odpoutalo od svého soupeře, se kterým mělo před utkáním shodně devatenáct bodů.

„Zápas to byl těžký. Inkasovali jsme první gól. Nakonec pro nás ale dopadl dobře, i když tam byl jeden nefotbalový zákrok na Obršlíka. Soupeř byl bojovný, ale zvládli jsme to a jsme spokojení. Kluci jsou rádi, že už soutěž skončila. Musíme vyléčit nějaká zranění. Scházet se budeme ještě dál aspoň na fotbálek,“ prozradil trenér domácího celku David Ryšavý.