Mimoni se povedla odveta za loňskou vysokou porážku. „Na jaře jsme doma vysoko prohráli, rozhodně jsme to nechtěli zopakovat. Přizpůsobili jsme tomu sestavu, abychom nedostali brzo branku. Studenec hrál zhruba dvacet minut velmi laxně, nebyl to ten tým, co tady hrál naposledy. My jsme se dostali do šance jako první, ale bohužel bez úspěchu,“ komentoval úvod utkání Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Poté se přeci jen osmělil i tabulkový favorit, domácí podržel pozorný brankář Marek Michálek. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

„Trochu jsme to prostřídali, do útoku se nám po dovolené vrátil Patrik Matušek, který dělal svým pohybem Studenci problémy. Vše korunoval brankou. Jenže hosté vyrovnali, kdy tam jejich hráč dobře odskočil a z takové trmy vrmy jsme inkasovali,“ litoval kouč.

Remízový stav ale nakonec nevydržel, rozhodla ho situace z 86. minuty, kterou hosté moc neskousli. „David Ležák tam poslal průnikovou přihrávku na Jana Oswalda, který běžel z půlky hřiště sám na brankáře, kterého nakonec prostřelil. Soupeř se domníval, že to byl ofsajd. Jejich trenér mi pak říkal, jestli jsem spokojený, že jsme takhle vyhráli. Já to na třicet metrů nemůžu vidět. Pokud někdo udělal chybu, tak rozhodčí. Ale rozhodně nikoho neplatíme,“ zakroutil hlavou.

Mimoň získala třetí vítězství v sezoně a jenom navázala na povedené výkony z posledních zápasů. „Kluky musím pochválit, odvedli velmi dobrý výkon. Navázali tím na zápasy v Pěnčíně a doma s Bělou. Trochu nám to dodalo sebevědomí, kluci si více věří a ten herní projev je daleko jiný než na začátku soutěže. Teď nás čekají Žibřidice, těm se asi nedaří tolik, jak by chtěly. Vím, že jsme s nimi těsně prohráli v poháru, máme jim tak co vracet,“ dodal Marek Steinfest.

Hostující kouč byl po zápase nespokojen. „Z Mimoně jsme si bohužel žádné body neodvezli. Do utkání jsme vstoupili trochu nekoncentrovaní, hledali jsme se a naše hra byla neurovnaná. Prvních 25 minut jsme vlastně byli rádi za bezbrankový stav. Potom jsme se trochu nadechli, ale naše šance buďto likvidoval soupeřův brankář nebo jsme je nedotáhli. Na hřišti to jiskřilo, ale hlavní sudí tenhle problém vyřešil zcela správně žlutými kartami na obou stranách. Do kabin se tak šlo rozpačitě za stavu 0:0,“ zhodnotil Martin Hrubý průběh prvního poločasu.

Diváci se branek dočkali až ve druhém poločase. „Chtěli jsme to zlomit a bodovat, ale sprcha přišla v 62. minutě, kdy se Mimoň ujala vedení. Ve vyrovnaném utkání na vynikajícím dostala hra další impuls. Cejnar srovnal v 75. mniutě na 1:1 prudkou střelou z dorážky pod víko. Lámal se chleba a my jsme měli v této fázi více ze hry. Neřešili jsme finální fázi tak lehce jak před týdnem proti Rychnovu a měli snad jen dvě pološance,“ mrzelo trenéra.

Utkání pak v závěru rozhodla kontroverzní akce. „Soupeř rozhodl v 86. minutě z velmi diskutabilní situace, kterou by VAR v Čechách řešil 14 minut a v Anglii 25 vteřin. Podle nás jasný ofsajd. Moje nastražené uši slyšely po zápase i z tábora domácích podobný názor,“ prozradil Hrubý.

I přes prohru ale našel slova chvály pro své svěřence. „Mužem zápasu byl Hylmar v brance. Při rozcvičení skoro zlomený prst, chycený tři jasný tutovky, rána hlavou o tyč. Chtěl bych taky poděkovat celé lavičce, ač asi hráči nedostali takový prostor, jsme jeden tým na hřišti i na lavičce. V neděli se pokusíme přistřihnout křídla rozjeté Bělé,“ vyhlíží podkrkonošské derby.