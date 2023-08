Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Do utkání jsme špatně vstoupili a už v 7. minutě dostali po chybě v obraně gól. Zápas byl ale vyrovnaný a ještě v prvním poločase se nám podařilo vyrovnat na 1:1. Měli jsme další vyložené příležitosti, které jsme neproměnili a navíc zahodili penaltu. Místo toho, abychom vedli 3:1, šlo se do kabin za nerozhodného stavu,“ kroutil hlavou trenér Mimoně Marek Steinfest.

Ani po změně stran se hra jeho celku výrazně nezlepšila. „Bohužel se nám nepovedl ani vstup do druhé půle a po dvou minelách v obraně jsme Ruprechtice pustili do dvougólového rozdílu, který už si nenechaly utéct. Neměli jsme fyzické ani psychické síly, abychom soupeře dotáhli. Zbytek zápasu byl z naší strany platonický, oni byli na koni a zkušeně si výsledek pohlídali,“ hodnotil střízlivě.

Sportovně také ocenil mužstvo soupeře. „Ruprechtice mají široký kádr a trenér odvádí kvalitní práci. Hráči byli připravení a je vidět, že poctivě trénují. Do A třídy dle mého postoupili zaslouženě,“ dodal Steinfest.

Hostující lodivod byl samozřejmě spokojen. „Dobré tři body z venku. I když se nám tolik nedařilo ve hře, dokázali jsme utkání dovést do vítězného konce. Na rozdíl od prvního zápasu se k nám přiklonilo také štěstí. Už v sedmé minutě jsme šli do vedení, gól na 2:0 nebyl uznán pro ofsajd. Poté jsme byli hodně nepřesní a zbavovali se balonů. Přihrávky létaly na soupeře, který převzal iniciativu a začal tlačit. Přišel kontakt ve vápně a penalta proti nám. Tu ale brankář Vavřich vytáhl. Mimoň ale pokračovala v tlaku a dokázala vyrovnat. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1,“ popisoval Pavel Buša první poločas podobně jako trenér soupeře.

Vidění zápasu se shodovalo i nadále. „Zápas rozhodla pasáž mezi 50.-60. minutou, kdy jsme dvakrát skórovali. Jednou Průcha z úniku po vystižené přihrávce a druhý gól byl pro domácí nešťastný, kdy dlouhý balon z obrany letěl až na jejich stopera. Ten chtěl hlavou poslat malou domů brankáři, který byl ale venku z branky a míč jej přeletěl. Do konce zápasu jsme měli ještě nějaké náznaky, ale ty jsme nevyužili. Soupeř hrozil už pouze ze standardních situací. Možná to bylo zapříčiněno také velkým vedrem a oba týmy už byly unavené a nic podstatného se už nestalo,“ zmínil trenér, že velké horko trápilo o víkendu snad všechny mančafty.