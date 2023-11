„Jsme spokojení. Konečně jsme měli také někoho na lavičce. Ten nakonec i zápas rozhodl po čtyřech minutách na hřišti. Do zápasu jsme změnili rozestavení, což nám pomohlo a byli jsme prvních dvacet minut lepší. Hráli jsme výše a dali první gól. Poté Mimoň zapla, vyrovnala a do konce poločasu byla lepší. První půle tak skončila zaslouženě 1:1,“ hodnotil první dějství Ondřej Holický, hráč Krásné Studánky.

Ten také prozradil, že i bod by z utkání brali. „Po přestávce jsme si sedli dolů do bloku a chtěli hrát na brejky. Soupeř nás přehrával a byl více na balonu. Nám se povedlo z jednoho brejku skórovat a posledních deset minut, kdy k nám do vápna létaly centry, jsme odkopali a ubránili. Myslím si, že po výkonu domácích to byla nezasloužená prohra, ale neměli finální fázi a do tutovek jsme je nepustili,“ pochvaloval si.

Krásnou Studánku čeká ještě jeden zápas před zimní přestávkou. „O víkendu ještě budeme dohrávat zápas s Rychnovem na umělé trávě v Doubí, na což se vůbec netěšíme. Máme spoustu hráčů po operacích kolen a jak všichni víme, umělý povrch není pro klouby ideální. Doubí má ale kvalitní umělku. Navíc hned po zápase máme rozlučku a na tu se těšíme,“ usmál se Holický.

S nejlepším střelcem soupeře chodili i na záchod. Taktika Pěnčínu vyšla

Domácí měli více šancí a hlavně ve druhém poločase tlačili. Finální fáze ale tentokrát haprovala. „Od začátku to byl takový divný zápas, nelíbilo se mi to. Bylo to hodně rozkouskované, nemohli jsme se dostat do hry. Soupeři jsme to usnadnili zbytečnými fauly na naší polovině. Zahrával plno standardek a z jedné, i díky špatnému terénu, udeřil,“ kroutil hlavou Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Jeho svěřenci ale rychle vyrovnali a po změně stran svůj výkon zlepšili. „Hrálo se prakticky na jednu bránu. Měli jsme půl hodiny velký tlak, ale do vyložené šance jsme se vlastně nedostali. A jak to tak bývá, hostům vyšel jeden brejk a šel zase do vedení. V závěru jsme dělali všechno možné, trefili břevno, ale bylo to k ničemu. Je to nešťastná porážka,“ litoval.

Mimoň je aktuálně jedenáctá, na poslední Krásnou Studánku má pětibodový polštář. Poslední tým tabulky má ale zápas k dobru. „Vím, že podle tabulky to nevypadá moc pozitivně. Ale pořád si myslím, že jsou kluci v pohodě. Studánka byla z těch všech soupeřů opravdu nejslabší,“ všiml si kouč.