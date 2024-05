„Momentálně se daří. Stejně jako v Ruprechticích jsme měli výborný vstup do zápasu a už ve 4. minutě šli do vedení. Byli jsme jednoznačně lepší a soupeř neměl v podstatě nic. Hodně šancí jsme ještě nevyužili. Hrál se dobrý, kombinační fotbal i přesto, že nám chyběli oba stopeři,“ zhodnotil duel vesecký předseda Josef Háza.

Ten vyzdvihl hlavně jednoho ze svých svěřenců. „V podstatě stačil Kašpar, který měl skvělý pohyb. Jeden gól dal a na dva nahrál. První vstřelil sám po vyhraném souboji. Druhý padl po zaváhání hostující obrany, kdy jsme byli důraznější a na vápně vyplaval volný Jahoda. Při třetím předběhl krajního obránce a přihrál volnému Váchovi, který vstřelil i čtvrtý gól po narážečce za vápnem,“ popsal branky domácích.

Háza věří, že touto výhrou pečetil Vesec záchranu A třídy i pro následující ročník. „Už by to mělo stačit. Nahrály nám remízy Krásné Studánky s Ruprechticemi a Studence s Mimoní. Teď jedeme do Semil, které vyhráli 3:0 v Bílém Kostele, tak uvidíme,“ dívá se předseda na následující utkání s očekáváním.

Naopak hosté z Rozstání po dvou výhrách poznali opět pachuť porážky. „Čekalo nás náročné utkání ve Vesci, který držel sérii tří vítězství. Soupeř má mladý a běhavý tým, což se potvrdilo už ve 4. minutě, kdy po ztrátě ve středu hřiště přišel dlouhý balon za obranu, nezachytili jsme náběh a následný centr do vápna pohotově uklidil domácí útočník,“ popsal poněkud jinak úvodní trefu kapitán Michal Novák.

Přiznal, že brzký gól s mužstvem zamával. „Od té chvíle jsme se těžce vraceli do zápasu. Naše nedůraznost a nechuť hrát vyústila v další dva podobné góly soupeře,“ zakroutil hlavou.

Přestávka byla výživná. „O poločase proběhl rozhovor v kabině, že musíme vstoupit do druhé půle jinak. To se však nestalo a už v 55. minutě jsme inkasovali čtvrtý gól po individuální chybě, čímž bylo prakticky po zápase. Domácí si vítězství pohlídali a skoro k ničemu nás nepustili. Až v závěru utkání se nám podařilo jediný gól po standardní situaci,“ zapsalo Rozstání aspoň jeden čestný úspěch.

S výkonem ale hosté nemohou být spokojeni. „Tato prohra sice nezahýbala umístěním v tabulce, ale po takovém výkonu si musíme každý sáhnout do svědomí a začít u sebe, protože takhle hrát nemůžeme. V dalším kole nás doma čeká Krásná Studánka, kde to bez nasazení a bojovnosti nepůjde,“ má jasno Novák.