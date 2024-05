Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

Domácí sice šli hned ve druhé minutě do vedení, jenže ve dvacáté už to bylo 1:2. Poločas pak skončil ještě přijatelně, když na tabuli svítilo skóre 2:3. „Bohužel náš výkon dozadu nebyl úplně optimální. Bránili jsme pouze v pár hráčích, střed se nevracel a soupeř dával góly z druhé vlny. Dopředu jsme nehráli špatně, jen jsme nedávali branky. Možná rozhodla neproměněná penalta, která by nás poslala do většího vedení. To se ale ve fotbale prostě stává,“ pokrčil smířeně rameny Miloš Linke, vesecký trenér.

Vadila mu hlavně malá soudržnost mezi spoluhráči. „Bylo to od nás hodně individuální. Místo týmového výkonu to každý chtěl brát na sebe. V prvním poločase jsme také málo běhali, po přestávce už to bylo lepší. Soupeř nás trestal hlavně z chyb, kdy jsme na sebe nemluvili. Ke konci už hráči psychicky odešli a padal nám tam jeden gól za druhým,“ připomněl závěrečných 20 minut, kdy domácí tříkrát inkasovali a zaznamenali tak největší porážku sezony.

To rychnovskému kouči spadl kámen ze srdce. Vždyť na vítězství jeho celek čekal dlouhých pět zápasů, které všechny prohrál. „Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme měli pět porážek v řadě. Muselo se s tím něco udělat, ale máme úzký kádr. Přibyl jeden kvalitní hráč, který dal tři góly, takže hra se točila kolem něho a bylo to znát, proto ta výhra,“ pochválil trenér autora hattricku Davida Procházku.

Chválil ale i zbytek mužstva. „I ostatní hráči kolem něj se zlepšili, opravdu pracovali. Tak bych si to představoval i do budoucna. Nová posila hrála dříve druhou ligu ve Varnsdorfu, byl za trenéra Rady v kádru áčka v Jablonci. My teď máme v Rychnově v plánu postavit pro další sezónu nový tým, hrát kvalitní fotbal a někam se zase posunout. Jako trenér v Rychnově zůstanu, už teď sháním posily,“ řekl Miroslav Procházka.