„Kromě dvou hráčů jsme byli konečně kompletní a bylo to znát. Nastoupil mladý Vácha a zlepšila se hra ve středu hřiště, protože je dobrý běžec. Skvěle také zachytal brankář. Měli jsme i trochu štěstí, 5:0 je trochu krutý výsledek pro soupeře. Mšeno dvakrát trefilo břevno a my naopak do čeho kopli, skončilo v bráně,“ přiznal předseda domácích Josef Háza.

V utkání Krásné Studánky s Doubím gól nepadl. Šance byly, ale gólmani se ukázali

Sám se ale takový výsledek rozhodně neudělá. „Byli jsme důraznější a lepší, ale soupeř nebyl bez šancí. Hrál vysoko, napadal a snažil se s výsledkem něco udělat. Nám se ale dařilo trestat jejich zaváhání,“ popisoval Háza, v čem byli domácí lepší.

Zisk šesti bodů z posledních dvou utkání znamená odskočení od týmů namočených v boji o záchranu. „Už se nám dýchá samozřejmě lépe. Další utkání nás čeká v Ruprechticích. Ještě nevíme, jestli se bude hrát u nich na trávě nebo v Doubí na umělém povrchu. U nás jsem měl také obavy, protože dopoledne tam hráli žáci, ale nebylo to ani vidět. Hřiště vypadá dobře,“ pochválil předseda nejen svou práci na zeleném pažitu.

Hostující trenér samozřejmě nemohl být spokojen. „Výsledek sice vypadá hrozně, ale bohužel se opět projevila naše slabá produktivita. Trefili jsme několik tyčí a břevna, jenže gól nedali,“ zakroutil hlavou David Ryšavý.

Okresní přebor: Šlágr kola pro Jokers. Hejnice a Frýdlant poprvé na jaře slaví

Ten hrací plochu tolik nechválil. „Hrálo se na malém hřišti, což nám moc nevyhovuje. Kluci hráli s důrazem, rychle přecházeli do útoku. Góly, které jsme dostali, byly nešťastné. Byly tam chyby a propadli jsme. Navíc jsme dostali dva góly ze standardních situací,“ mrzelo kouče Mšena.

Vesec využíval přechodů do útoku. „Soupeř měl rychlé brejky, dopředu jsme hráli slušně, ale zezadu na malém hřišti to bylo těžké. Bylo to mokré a plné kaluží, ale snažili jsme se. My teď nestřílíme, míč nám lítá všude okolo. Snad si z toho vezmeme do příště ponaučení. Určitě to musíme zlepšit. Hlavně si musíme dát záležet na klidu při zakončení. Řešíme to zbytečně rychle, místo abychom hru uklidnili a skórovali,“ má jasno Ryšavý, na čem musí s týmem zapracovat.