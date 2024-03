Libereckému celku se v přípravě poměrně dařilo. V rámci pohárové skupiny si připsal tři vítězství (Smržovka 3:1, Doubí 2:1, Krásná Studánka 1:0) a jen jednu porážku. „Vyhráli jsme skupinu poháru, s čímž panuje spokojenost. Až na zápas s Ruprechticemi, který jsme prohráli 0:1 a měli problémy s koncovkou. Někteří hráči se to snažili brát až příliš na sebe, chtěli to strhnout a nešlo to,“ všiml si předseda klubu Josef Háza.

Po postupu narazilo jeho mužstvo na Frýdlant z krajského přeboru, který Vesci vystavil stopku do další fáze soutěže. „Celkově ale byla příprava dobrá. Trápí nás však stále větší množství zraněných, ani jednou jsme neměli kompletní sestavu a do optimálního složení to má daleko,“ má Háza vrásky na čele z nekompletního kádru.

Dohnali jsme fyzické manko, těší Jiráka před startem jara. A co posily?

Tréninková účast byla vysoká, s morálkou některých hráčů už to tak slavné není. „Trénovali jsme dohromady áčko s béčkem. U rezervy je problémem přístup, který je takový, jaký je. Člověk aby je pomalu prosil, jestli si půjdou zahrát přátelské utkání,“ zakroutil nechápavě hlavou.

Vesci chybí forvard s instinktem zabijáka, ale nikdo nový se v kádru neobjevil. „Žádné posily jsme nepřivedli. Chybí nám ale útočník. Toho bychom potřebovali jako prase drbání. Potřebujeme také, aby se nám uzdravili marodi, protože A-tým nemáme příliš široký a musíme využívat kluky z béčka, které postupně zapracováváme. Naopak nás opouští Milan Soukup, který zamířil do Žibřidic,“ prozradil Háza poměrně citelnou ztrátu bez podrobnějších informací.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?

Přestože se momentálně jeho tým nachází v poměrně klidném středu tabulky, do druhé poloviny soutěže chce vstoupit hlavně s pokorou. „Na jaře se chceme hlavně zachránit. Nesmíme zaspat začátek jara, abychom nebyli zbytečně pod tlakem. Mančaft je stále dost mladý a bude zrát. Pokud budeme hrát A-třídu, hráči získají zkušenosti a v dalších letech bychom neměli mít takové problémy,“ myslí si vesecký předseda.

Vesec zahájí jarní část sezony na půdě Žibřidic v sobotu 23. března.