„Stále bojujeme se sestavou a některé hráče, které bychom mohli využít v útoku, nemůžeme vytáhnout. Ti, co tam hrají, nepodávají takové výkony, jaké bychom potřebovali. Těsně před zápasem se nám omluvili dva hráči ze sestavy, která byla připravená, a to je pak problém. Doufáme, že se na derby proti Doubí v příštím kole všichni zmátoří, abychom uspěli,“ přeje si Josef Háza.

Ten před začátkem jara pronesl, že potřebují útočníka jako prase drbání. Možná v tu chvíli sám netušil, jak velkou má pravdu. „Soupeř hrál jednoduše, účelně a každou naši chybu potrestal. Nejde nám to, trápíme se a jsme ve velkém útlumu. Snažili jsme se, opticky měli balon více na noze a hráli na jejich polovině, ale jen po vápno. Bílý Kostel měl však lepší, rychlejší a propracovanější akce,“ povzdechl si předseda Vesce.

Slovan Liberec má nového majitele. Šéfem bude klubová legenda

Kde nic není, ani smrt nebere, říká se. V tomto zápase to platilo také. „První gól jsme inkasovali po poměrně jasné ruce, ale rozhodčí jsem z toho nevinil. Hlavní to vidět nemohl a pomezní to měl přes celé hřiště. Soupeř si míč přiťukl rukou doběhu a dostal se tak za obránce. Bylo to z rychlého protiútoku přímo přede mnou, ale jak říkám, rozhodčí to měl přes hráče a nemohl to vidět,“ nechtěl se Háza vymlouvat na sudí.

To Bílý Kostel je na tom úplně naopak, když první dva jarní duely zvládl vítězně. „První půle byla herně vyrovnaná, ale do zakončení jsme se dostávali více. Vesec kromě jedné standardní situace, ze které trefil břevno, bránu pořádně neohrozil,“ řekl Roman Janáček, předseda hostů.

PODÍVEJTE SE: Studánka porazila Žibřidice v důležitém souboji o záchranu

Jeho celek se dostal do vedení už v sedmé minutě. „Dali jsme brzy gól, což bylo dobré a poměrně se nám dařilo v přechodové fázi. Také po přestávce jsme byli lepší. Soupeř prostřídal, lehce odpadl a už nás v podstatě neohrozil. Bylo znát, že jim chybí lidi,“ všiml si.

Nejlepší střelec týmu Tomáš Studnička se tentokrát gólově neprosadil. „Dělá ale černou práci pro mančaft, kdy rozebíhá akce a váže na sebe obránce. Pak se k zakončení dostávají netradiční střelci jako Honza Vacek nebo Pepa Binar. Je to dané také jeho střeleckou historií. Soupeři so ho více hlídají a nedají mu tolik prostoru,“ přiznal Janáček.