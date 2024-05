Z výkonu svých svěřenců byl až nadšený. „Zápas jsme měli pod kontrolou od první do poslední minuty. Po zápase nám trenéři soupeře vysekli poklonu, že takový mančaft u nich ještě nehrál. Byla to příjemná neděle a celkově krásný víkend. My jsme vyhráli, Bělá prohrála, Sparta získala titul a hokejová repre také vyhrála,“ vyjmenovával kouč úspěchy a jeden neúspěch sledovaných týmů.

Krajský přebor je blízko a už ani samotný trenér se tolik nebrání této myšlence. „Vítězství nad mladým týmem soupeře mi otevřelo oči, že i tihle staří pardálové se dokáží s takovými hráči fyzicky a rychlostně vyrovnat. Je to další střípek k debatě, jestli půjdeme do krajského přeboru nebo zůstaneme v A třídě,“ přiznal Hodan.

Co bude nakonec klíčové? „Rozhodne hlasování. Jednu schůzi již máme za sebou, musíme se o tom pořádně pobavit a do čtrnácti dní přijde konečné vyústění,“ řekl tajemně.

To domácí trenér měl během zápasu jiné starosti než postup do přeboru. „V areálu se nacházelo celkem 6 rozhodčích a dva 'soupeři'. Děkujeme za podporu, fér fandění a slušnost k soupeřům. Kromě fotbalu totiž sledovali utkání i soudci z krajského soudu v Hradci Králové a rodina žalujícího pana Pokorného. O fotbalovém výsledku bylo rozhodnuto, druhý 'zápas' odehrajeme pro fanoušky, trenéry, podporovatele, sponzory, hráče a hráčky 11. června u zmíněného soudu,“ pravil Martin Hrubý s vráskami na čele.

Pak už přešel k hodnocení utkání. „Zápas jsme rozehráli bez čerstvě zraněného Tomáše Exnera, a tak byla základní sestava složená z posledních 11 mohykánů A-týmu. Kluci v základu přistoupili k zápasu velice dobře. Pro oko diváka pohledný fotbal, ale velmi zkušený soupeř měl celé utkání pod kontrolou,“ přiznal kouč Studence smířeně.

Mrzely ho hlavně některé neproměněné příležitosti. „Škoda některých našich šancí, které jsme nevyužili. Hrálo se ve velmi slušném tempu, které diktovalo mužstvo na čele tabulky. Je to pro náš mladý tým obrovská zkušenost a sami jste kolikrát při soubojích hráčů možná měli v hlavách představu bitvy Davida a Goliáše,“ usmál se hořce.

Na závěr pochválil soupeřův tým. „Pěnčín má opravdu zralé a zkušené borce, my do takového nastavení jednou dojdeme taky. Byl to asi nejfotbalovější tým v jarní části a jeho první místo v tabulce je bez debat zasloužené. Doufám, že postoupí do krajského přeboru a zkusí naši loňskou soutěž. Prohráli jsme 0:3, ale jedeme dál,“ uzavřel Hrubý hodnocení.